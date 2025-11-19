Se cree que la economía de Rhode Island se disparará en el cuarto trimestre de 2025, jefe de BI revela indicadores

Jacarta – Gobernador del Banco de Indonesia (BI), Perry Warjiyo predice crecimiento economía El trimestre IV-2025 aumentará, apoyado por el estímulo fiscal a través de la implementación de proyectos prioritarios y el paquete de política económica del gobierno para 2025.

Otro indicador, según Perry, es la combinación de políticas de BI, que fomenta el crecimiento económico manteniendo la estabilidad. Entonces él también cree que consumo familiar crecerá más alto.

«Incluido el fomento de un aumento en las expectativas de ingresos, especialmente en la clase media baja, lo que está en línea con la asistencia social adicional del gobierno, así como con una mayor movilidad y actividad. público antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo (Nataru)», dijo Perry en una teleconferencia el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Aparte de eso, también se producirá un aumento de la inversión, especialmente la no construcción, lo que se refleja en el Índice de Fabricación Rápida (PMI) que se mantiene en un nivel expansivo.

«Con estos acontecimientos, se prevé que el crecimiento económico en 2025 estará en el rango de 4,7 a 5,5 por ciento y aumentará en 2026», dijo.

En general, BI considera que el crecimiento económico de Indonesia sigue siendo bueno y es necesario seguir incrementándolo para igualar la capacidad económica.

Anteriormente, en el tercer trimestre de 2025, la economía de Indonesia creció un 5,04 por ciento interanual (interanual). Esto se ve respaldado por los resultados de las exportaciones, que siguen siendo buenos, así como por el aumento del consumo público en consonancia con la aceleración del gasto público.

Mientras tanto, aún es necesario seguir alentando el consumo y la inversión de los hogares, a fin de fortalecer la demanda interna. Sectorialmente, la mayoría de los principales sectores empresariales mostraron resultados positivos, como la industria transformadora, el comercio mayorista y minorista, y la información y las comunicaciones.

A nivel regional o espacial, se registró un alto crecimiento económico en las regiones de Java y Sulawesi, Maluku y Papua.

«El Banco de Indonesia seguirá fortaleciendo la combinación de políticas a través de políticas monetarias, macroprudenciales y de sistemas de pagos en sinergia con el estímulo fiscal del gobierno y las políticas del sector real para fomentar un mayor crecimiento económico manteniendo al mismo tiempo la estabilidad», dijo.