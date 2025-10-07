Se cree que Indonesia es el anfitrión del torneo de la Serie Mundial de Campeonato Mundial Biliar Biliario Biliar

VIVA – Se cree que Indonesia es el anfitrión del torneo bilis Serie PBS World Championship que se celebrará en Bali, del 7 al 13 de octubre de 2025.

Este evento incluye tres campeonatos mundiales oficiales bajo los auspicios de WPA (Asociación Mundial de Billiares), a saber, el Campeonato Mundial de 8 bolas de WPA, el Campeonato Mundial de 10 Balles WPA y el Campeonato WPA World World 10-Ball Doubles Doubles Doubles Doublesship Doublesship

El torneo masculino del Campeonato Mundial Doble es el foco principal porque por primera vez fue reconocido oficialmente por WPA.

Este formato muestra cooperación, estrategia y química entre los jugadores, lo que proporciona una experiencia de competencia más dinámica y dramática.

A este prestigioso evento asistirá 48 países, presentando una atmósfera rigurosa de competencia global y colocando a Indonesia en el centro de atención del mundo internacional de billar.

«Indonesia es un país con un crecimiento extraordinario para los deportes de billar. El espíritu, la energía y el apoyo de la comunidad son muy fuertes. A través de la cooperación con el grupo MNC, queremos hacer de Indonesia un hogar importante para los torneos mundiales», dijo Karim Belhaj, CEO de Predator Group.

Además, Predator Group con Pro Billiard Center (PBC), parte del Grupo MNC, firmó oficialmente una asociación estratégica durante tres años para presentar la serie Pro Billiard en Indonesia.

Esta firma se convirtió en un hito histórico para el desarrollo de los deportes mundiales de billar, además de enfatizar la posición de Indonesia como uno de los centros importantes en el calendario de torneo internacional.

Kevin SanjayaEl CEO del Pro Billiard Center (PBC), quien firmó esta asociación directamente, dijo que su partido estaba orgulloso de esta cooperación.

«Estamos muy orgullosos de poder trabajar con los depredadores en los próximos tres años de compromiso. A través de este campeonato mundial, queremos fortalecer el ecosistema de billar en Indonesia, presentes billar de clase mundial para los fanáticos y abrir el camino para que se desarrollen jóvenes talentos», dijo Kevin.

Como parte del grupo MNC, RCTI+ transmitirá toda la Serie PBS World Championship Series en transmisión en vivo exclusiva. El público en toda Indonesia puede ver partidos sin costo a través de la aplicación RCTI+.

Presidente PobsiHary Tanoesoedibjo, expresó su apoyo. Según él, esta es una oportunidad valiosa para Indonesia.

«Apoyamos firmemente la implementación de la Serie PBS World Championship en Indonesia. Esta es una oportunidad valiosa para mostrar el gran potencial de Indonesia en los deportes de billar, al tiempo que fomenta el entrenamiento atleta-Talented Young talentoso para poder competir en la arena mundial «, dijo.