Se cree que el semestre de la economía indonesia II-2025 es cada vez más ‘moncerador’, Airlangga reveló el factor

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de asuntos económicos, Airlangga Hartarto dijo, el gobierno es muy optimista que el crecimiento económico de Indonesia en el segundo semestre de 2025 mejorará y se acelerará más. Esto se declaró en la conferencia de prensa ‘Rapbn & Financial Note para el año fiscal 2026‘, en la Oficina de la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas, Yakarta.

«Ahora, este es el optimismo que el crecimiento (economía nacional«Será mejor en el semestre II-2025 y en 2026», dijo Airlangga en la oficina de DGT, área de Gatot Subroto, South Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

También reveló una serie de logros de rendimiento del Semestre I-2025, que podría ser un capital para la aceleración del crecimiento económico en el segundo semestre de 2025. Por ejemplo, como la realización de la inversión registrada, continúa aumentando a RP 924 billones. Luego hay importaciones de bienes de capital que aumentaron un 32.5 por ciento interanual (interanual), y el gasto de capital gubernamental que también aumentó un 17.94 por ciento (interanual).

[Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers peluncuran ALFI Convex 2025, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

«Por supuesto, se espera que esto continúe en el semestre II-2025 hasta el próximo año», dijo.

Además, Airlangga también informó que el gobierno había vertido un estímulo económico de RP 61 billones en el primer semestre de 2025. Donde, según él, se ha demostrado que tiene un impacto positivo en el crecimiento económico en el primer semestre de 2015, y también apoyará el estímulo económico en el segundo semestre de 2025.

«También se ha demostrado que esto proporciona resiliencia en lugar de la economía nacional, y por supuesto, este estímulo continuará en el semestre II-2025», dijo Airlangga.

Agregó, admitió que el gobierno también había llevado a cabo la desregulación inicial a través de la revisión del PP No. 28 con respecto a la presentación individual (OSS) en línea, así como la revisión del Reglamento del Ministro de Comercio No. 8/2023 que continuará siendo llevado a cabo continuamente para agregar confianza de los inversores.

Además, también existe una mejora en la competitividad tanto para la cooperación comercial como para la inversión, por ejemplo, como a través del Acuerdo de Cooperación IEU-CEPA y en el proceso relacionado con la membresía indonesia en la OCDE. Airlangga enfatizó que el próximo gobierno espera que el presupuesto estatal 2026 también pueda ser ejecutado pronto antes en 2025, para fomentar la aceleración temprana.

Finalmente, relacionado con y entre, se espera que la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) también pueda completar inmediatamente el proceso de consolidación y comenzar a realizar el gasto de capital alias Gastos de capital (CAPEX) en el segundo semestre de 2025.

«Entonces el presidente también espera que y entre el semestre II-2025 y el próximo año también se aceleren más», dijo.