Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa admitió que su partido era optimista en cuanto a que crecimiento economía cuarto trimestre-2025 puede llegar por encima de 5,5 por cientoapoyado por torrentes estímulo gobierno que alcanzó los 34,4 billones de IDR.

Así lo expresó en la conferencia de prensa sobre los resultados de la IV Reunión Periódica de KSSK 2025 celebrada en la oficina de Thamrin del Banco de Indonesia (BI), en el centro de Yakarta.

«La economía de Indonesia crecerá más del 5,5 por ciento interanual (interanual) en el cuarto trimestre de 2025, respaldada por un estímulo de 34,4 billones de rupias», dijo Purbaya, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, APBN KiTA Octubre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Mientras tanto, para todo el año 2025, Purbaya estima que el crecimiento económico de Indonesia podría alcanzar hasta el 5,2 por ciento.

«Y en todo el año 2025, se proyecta que el crecimiento alcance el 5,2 por ciento. Este optimismo se ve reforzado por la actividad económica y la coordinación de políticas llevada a cabo por el gobierno», dijo.

Purbaya explicó que las proyecciones de crecimiento económico se sustentan, entre otras cosas, en el aumento del consumo y la inversión de los hogares, que seguramente se mantendrán bien hasta finales de 2025.

Además, también dijo que la actividad manufacturera a finales de julio de 2025 volvería a la zona de expansión. Mientras que el PMI manufacturero en junio de 2025 fue de 46,9, en julio alcanzó 50,4 y continuó hasta 51,2 en octubre de 2025.

«Esto se debió principalmente al aumento de los nuevos pedidos durante tres meses consecutivos», dijo Purbaya.

Añadió que otro factor de apoyo fue un aumento de la liquidez económica, que estaba en consonancia con una política monetaria flexible y una expansión de la liquidez. Señaló que la circulación de dinero externo o M2 alcanzó el 8 por ciento (interanual) en septiembre de 2025, o más del 6,8 por ciento (interanual) en junio de 2025.

«En el futuro, la inversión también seguirá fortaleciéndose, incluso mediante el papel de Danantara como palanca para la inversión privada, así como los esfuerzos para crear un clima de inversión competitivo, con la ayuda del Grupo de Trabajo de Aceleración del Programa Estratégico del Gobierno o Grupo de Trabajo P2SP», dijo.