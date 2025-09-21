Se crearon 7 hechos extraños cuando Mu venció a Chelsea

VIVA – Manchester United logró lograr el Kemenantan superior Chelsea En un partido de seguimiento Liga Premier 2025/2026. Competir en Old Traffrofd, sábado 20 de septiembre de 2025, Mu Gana con un puntaje de 2-1.

Leer también: 2 Drama de Card Red, Manchester United ganó una victoria importante sobre Chelsea



Este partido fue coloreado por dos cartas rojas, cada una para el portero del Chelsea Robert Sánchez y Mu Midfielder Casemiro.

Chelsea tuvo que jugar con 10 personas desde el quinto minuto después de que Robert Sánchez estuviera enrojado como resultado de abordar a Bryan Mbeumo en una situación en uno. La ventaja del número de jugadores utilizados directamente por MU para suprimir la defensa del oponente.

Leer también: Más popular: 10 jugadores que brillan después de dejar el Manchester United, Bayern Munich, mostrando una foto de Irfan Ghafur



Los Red Devils abrieron el marcador en el minuto 14 a través de la patada Bruno Fernandes, quien agarró el balón salvaje frente a la portería. La ventaja se duplica en el minuto 37 a través del encabezado de Casemiro después de recibir un pase de Harry Maguire en una situación de fútbol de la esquina.

Sin embargo, el drama continuó en la segunda mitad. Casemiro obtuvo una segunda tarjeta amarilla en el minuto 50 después de una violación de Andrey Santos. Ambos equipos también jugaron con 10 personas.

Leer también: ¡En curso! Live Live Streaming Big Match Premier League Manchester United vs Chelsea



Chelsea había reducido el retraso en el minuto 80 a través del cabezazo de Trevoh Chalobah usando la Cruz de Reece James.

Desafortunadamente, los Blues no lograron maximizar el tiempo restante del partido para igualar. El puntaje 2-1 duró hasta que sonó el largo silbato. Después del partido, se crearon varios hechos. ¿Cómo qué? OPTA informó el siguiente resumen:

1. Por primera vez en la historia del partido de la Premier League (desde 2003-04), los jugadores del Chelsea recibieron más cartas (6) que los tiros (5).

2. Manchester United vs Chelsea es el primer partido en la historia de la Premier League, que registra más de 2 goles, más de 2 cartas rojas y más de 2 sustitución de jugadores en la primera ronda

3. Manchester United (Casemiro) vs Chelsea (Sánchez) se convirtió en el primer partido de la Premier League que ambos equipos perdieron a los jugadores debido a una tarjeta roja en la primera ronda, desde el partido de Crystal Palace contra Chelsea en octubre de 2014.

4. Casemiro fue el primer jugador de UTD en marcar un gol y fue expulsado del campo en la primera ronda del partido de la Premier League, y el primero como un todo en la competencia desde Emmanuel Adebayor para los Spurs contra el Arsenal en noviembre de 2012

5. Chelsea es el primer equipo en la historia de la Premier League en representar hasta tres cambios en los primeros 21 minutos del partido

6. Bruno Fernandes ha marcado su gol número 100 para el Manchester United en todas las competiciones, además de ser el quinto jugador que anotó en la actuación número 2100 en la Premier League para los Red Devils (después de Denis Irwin, Phil Neville, Wayne Rooney y Antonio Valencia).

7. La tarjeta roja de Robert Sánchez en el quinto minuto es la primera tarjeta roja que el Chelsea recibió en un partido de la Premier League, y la tercera carta de Redd en esta competencia para un portero