Se consideran altos costos políticos porque la economía del pueblo transportada por el gobierno de Prabowo es difícil de implementar

Yakarta, Viva – Expertos Economía Indef y presidente del consejo experto AsprindoDidin s Damanhuri destacó en la época después de que la reforma de Indonesia había ocurrido político transaccional.

«No sé si esto es intencional o no, pero esto es lo que sucedió en la región al centro. Y no solo en el sistema político transaccional, sino también la política monetaria. Según la investigación, comprador de votos En Indonesia, este es el más alto del mundo «, dijo Didin en el evento Indef y Insan Cita, citado el jueves 21 de agosto de 2025.

También lo hace costo político ser muy alto, lo que hace democracia La política sigue siendo muy procesal, no sustancial. Con sus características, el funcionamiento de la democracia de la economía política, el estado de derecho, el bienestar y la justicia social ordenada por la Constitución es muy difícil de lograr.

«Por lo tanto, el crecimiento económico promedio del 5 por ciento en la era de la reforma, que es más bajo en comparación con las reformas que podrían tocar el 7,5 por ciento, solo se acumuló en el 5 por ciento de los grupos súper ricos. Esto sucedió porque se había habido una oligarquía comercial que estaba casada con oligarquía política. Esto causó que las plataformas económicas de las personas llevadas por el presidente Prabowo se convirtieran en muy difícil de implementar», dijo.

Didin explicó que había complicado el presupuesto para MBG, Kopdes, la autosuficiencia alimentaria y energética que tuvo que cambiar el presupuesto de educación 44 por ciento y detener la asignación del presupuesto a las regiones que eran obligaciones de la ley.

Luego, también está la compra de un avión de quinta generación de Turquía y Corea del Sur, que en última instancia para la compra, el Ministro de Finanzas Sri Mulyani debe agregar deuda, que ha sido entregada por varios medios, la deuda extranjera del gobierno de 2024 ha alcanzado Rp10.350 billones. Como resultado, las condiciones fiscales del país, la banca monetaria y fiscal son limitadas.

«Sin mencionar, junto con el número de grupos de intereses creados que lo sabotearon, además hay una cuestión de incompetencia», dijo.

Por lo tanto, este profesor de IPB propone la reorientación del desarrollo como una solución a la perspectiva de la economía política. A saber, utilizando el desarrollo de PIB orientado pero saludable y sostenible. Por lo tanto, producirá empresarios eficientes e innovadores, actores políticos que sociedad civil productivo.

«‘Eso ha sucedido en países con democracia madura, como países escandinavos o japoneses. Podemos hacerlo de referencia», dijo Didin.

Afirmó, si quieres concentrarte en el PIB orientadodebe ser equilibrado por con equidadpara que el logro del crecimiento económico no esté controlado por la oligarquía económica en colaboración con la oligarquía política.

«Ambos oligarcas deben transformarse en actores de democracia política y económica para que el 40 por ciento de la población más baja sea próspera. No serán marginados», dijo.