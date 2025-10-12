Se considera que las medidas del Cuerpo de Tráfico para regular el uso de sirenas y luces estroboscópicas están tomando partido por la gente.

Jacarta – El político del PDI Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, valora las medidas firmes adoptadas por el Jefe del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, Inspector General Agus Suryonugroho, para limitar el uso de estroboscópico Y sirena durante la escolta. Según él, esta política es una prueba de que Cuerpo de Tráfico La Policía Nacional escucha las críticas del público y se compromete a mejorar las políticas internas.

Lea también: Korlantas está lista para ampliar el alcance de ETLE, Inspector General Agus: Transformación transparente y justa de la aplicación de la ley



«La política de la policía de tránsito de controlar y limitar el uso de luces estroboscópicas y sirenas destinadas únicamente a vehículos de escala prioritaria es una acción correctiva interna. Esto demuestra que la policía de tránsito está comprometida a crear relaciones armoniosas mediante la fijación de normas que favorezcan a las personas», afirmó Ferdinand en sus redes sociales el domingo 12 de octubre de 2025.

Agregó que limitar el uso de luces estroboscópicas y sirenas también es un esfuerzo para evitar el mal uso de la función de señal de emergencia, que solo debe usarse en condiciones prioritarias.

Lea también: Auto deportivo viral Pajero escoltado por Patwal usando Tot Tot Wuk Wuk, a través de semáforos en rojo para ir al centro comercial



«Al limitar el uso de luces estroboscópicas y sirenas, Korlantas evita que la función de señal de emergencia se convierta en una simple herramienta de escolta de confort no prioritaria. Se trata de una forma de compromiso para priorizar las vidas y los intereses humanitarios», subrayó Ferdinand.

Además, Ferdinand calificó esta política como una forma de «regreso elegante» de Korlantas Polri a la lucha por la justicia en las carreteras, al devolver el significado de prioridad a sólo siete grupos de vehículos que tienen ese derecho, como ambulancias, camiones de bomberos, vehículos de socorro y cortejos fúnebres.

Lea también: Korlantas afirma haber tomado medidas sobre miles de vehículos con luces estroboscópicas y sirenas



«Han actuado como guardianes del espíritu de la ley en las carreteras, recordándonos a todos, incluidos los que están dentro de ellas, que a los ojos de la ley y en medio de los atascos, el derecho principal es en realidad el derecho a la vida y el derecho al orden. El trabajo de Korlantas es un primer paso de diamante hacia una carretera más igualitaria, ordenada y humana», concluyó Ferdinand.