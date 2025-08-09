Se considera que la supervisión de las exportaciones de materias primas se endurece para el éxito de National Downstream

Yakarta, Viva – Experto legal Henry Indraguna habló sobre el atasco del programa río abajo nacional. Según él, la falla ocurrió debido a la débil regulación y la falta de restricciones exportar materia prima estratégico.

Leer también: IHSG SESIÓN Gané 37 puntos, 3 emisores del sector de materia prima triunfaron



«Pero hasta ahora, la regulación débil y la falta de restricciones a las exportaciones de materias primas hacen que la transmisión inactiva no alcance su objetivo máximo», dijo Henry, el sábado 9 de agosto de 2025.

El profesor de Semarang Unissula evaluó que el parlamento indonesio tenía un papel estratégico para solucionar este problema. A partir de la función de legislación, supervisiónHasta el presupuesto, todo se puede dirigir para garantizar la disponibilidad de materias primas en el país.

Leer también: Seskab Teddy: Sesión del gabinete como evaluación del logro de 10 meses del gobierno



Según el asesor experto DPP Balitbang del Partido Golkar, la condición actual en realidad hace que la industria nacional posterior se desborda porque los mercados extranjeros absorben las materias primas.

«Por lo tanto, el parlamento indonesio debe tomar medidas concretas para alentar la formación de regulaciones que protegen la disponibilidad de materias primas domésticas y supervisar la implementación de programas constitucionales y sistemáticos de transmisión posterior», dijo.

Leer también: El DPR le pide al gobierno que no sea complaciente después de la balanza comercial excedente de la República de Indonesia



Henry recordó, Artículo 33 Párrafo (3) de la Constitución de 1945, dijo claramente que los recursos naturales deben ser controlados por el estado para la prosperidad de la gente. También destacó la Ley No. 3 de 2020 sobre Minerba, que en realidad ha regulado las obligaciones de procesamiento nacional y las sanciones para los infractores. Desafortunadamente, la regla solo se aplica al sector minero.

«Mientras que otros productos como el carbón, el cacao o el ratán todavía se pueden exportar sin esfuerzos de procesamiento. Con este hecho hay un vacío legal que debe cerrarse de inmediato», dijo.

Henry espera que el gobierno actúe rápidamente, evalúe la dependencia de las importaciones y diga alineaciones completas a los actores de la industria nacional.

«Es hora de que el gobierno muestre los beneficios de la industria nacional», dijo nuevamente.