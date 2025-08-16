Yakarta, Viva – El gobierno confirma río abajo la industria como una estrategia a largo plazo para crear campo de trabajoaumentar el valor agregado y fortalecer la independencia económica nacional.

Sinergia entre los sectores agrícolas, plantaciones, fertilizantey los petroquímicos ahora son una prioridad para garantizar los recursos naturales Indonesia Procesado de manera óptima en el país.

Se pueden ver pasos de concreto en las dos grandes iniciativas paralelas, a saber, la operación de una fábrica moderna de procesamiento de caucho con una capacidad de 2.500 toneladas de caucho seco por mes y la continuación de la asociación estratégica entre Pupuk Indonesia (Persero) y el Grupo Petronas Chemicals Berhad (PCG) en los sectores fertilizantes y petroquímicos.

El jefe de la oficina de agricultura y plantación, Cut Huzaimah, enfatizó que la producción nacional de caucho debe procesarse a nivel nacional.

«La producción de caucho debe procesarse aquí para que la comunidad sienta directamente los beneficios. Las exportaciones crudas solo benefician a otras partes», dijo Huzaimah en su declaración, el sábado 16 de agosto de 2025.

Esta fábrica de goma es un ejemplo concreto de cómo la transmisión posterior puede crear un valor agregado mientras absorbe la mano de obra local. Con la tecnología moderna, la capacidad de fábrica se puede aumentar de acuerdo con la disponibilidad de materias primas, de modo que la cadena de suministro de la industria del caucho está cada vez más integrada de aguas abajo a aguas abajo.

Por otro lado, el presidente presidente de Fertilizer Indonesia, Rahmad Pribadi, dijo que la cooperación con PCG amplió la sinergia de la industria fertilizante y petroquímica, que van desde el suministro de materias primas, transferencia de tecnología, hasta el desarrollo de la fábrica de metanol en Indonesia.

«Esta colaboración es un paso estratégico para fortalecer la transmisión posterior de la industria nacional, eficiente, competitiva y sostenible», dijo.

El metanol producido a nivel nacional reducirá las importaciones y apoyará la independencia de la energía nacional, así como una mercancía estratégica de alto valor. Esto está en línea con los esfuerzos del gobierno para desarrollar la seguridad alimentaria a través de la disponibilidad de fertilizantes y productos químicos de apoyo estables.

Ambas iniciativas tienen el mismo objetivo, que es abrir las oportunidades de trabajo más amplias posibles para la gente de Indonesia. Aguas abajo no es solo una cuestión de construir una fábrica, sino garantizar la participación de empresas locales, PYME y talentos jóvenes en la cadena de suministro industrial.

El gobierno a través de los ministerios e instituciones relacionadas continúa fomentando la aceleración de licencias, proporcionando incentivos de inversión y fortalecer la infraestructura logística para respaldar la distribución suave de las materias primas y los productos terminados.

«Indonesia tiene abundantes recursos. El desafío es administrarlo sabiamente, proporcionar beneficios a las personas y garantizar la sostenibilidad industrial a largo plazo», dijo Rahmad.

Con la estrategia de transmisión posterior a la transmisión en todos los sectores, el gobierno es optimista de que se puede lograr el objetivo de crecimiento económico inclusivo, así como el fortalecimiento de la posición de Indonesia en el mercado global.