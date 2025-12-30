Se considera que la revocación de los incentivos para los vehículos eléctricos requiere un cálculo cuidadoso

Jacarta – El observador de políticas públicas, Agus Pambagio, evalúa el discurso de ajuste a la revocación incentivos vehículo electricidad No es apropiado hacerlo en este momento.

La razón es que todavía se necesitan incentivos para mantener el impulso del crecimiento. ecosistema vehículos eléctricos nacionales y reducir la dependencia de Indonesia de las importaciones. bbm.

«Los incentivos actuales para los coches eléctricos siguen siendo muy necesarios y no deben detenerse. Sin un apoyo político consistente, el consumo de combustible aumentará y las importaciones aumentarán», dijo Agus en su declaración del martes 30 de diciembre de 2025.



Observador de políticas públicas, Agus Pambagio

Hizo hincapié en que la sostenibilidad de los incentivos para los vehículos eléctricos desempeña un papel estratégico a la hora de fomentar un cambio en el consumo de energía, del combustible importado a la electricidad producida en el país. Por lo tanto, se considera que los cambios de política realizados demasiado pronto corren el riesgo de obstaculizar la formación de un mercado que todavía se encuentra en la fase de crecimiento.

Agus cree que el principal desafío de la política de vehículos eléctricos no es el importe del incentivo, sino la coherencia de su implementación. Según él, la incertidumbre sobre la dirección de las políticas tiene el potencial de debilitar la confianza del perpetrador. industria y los consumidores, que están empezando a adaptarse a los vehículos eléctricos.

«No se limiten a dar incentivos y luego detenerlos antes de que se forme realmente el ecosistema. Las políticas sobre vehículos eléctricos deben mantenerse en continuidad para no quebrantar la confianza del mercado», afirmó Agus.

Además, Agus enfatizó que los incentivos a los vehículos eléctricos deben entenderse como parte de una estrategia para fortalecer la industria nacional. Se necesita apoyo político no sólo para fomentar la adopción en el mercado, sino también para garantizar la preparación de la infraestructura, la gestión de residuos de baterías y el ajuste gradual de las normas de tráfico y seguridad.

También destacó la posición de Indonesia como base en desarrollo para el ensamblaje de vehículos eléctricos. Según él, esta fase requiere certeza política para que la industria nacional pueda aumentar el contenido local, ampliar la transferencia de tecnología y construir una competitividad sostenible.

«En el futuro, con respecto a la sostenibilidad de una política, es necesario hacer una hoja de ruta o una hoja de ruta clara. Así que no se limite a emitir una política y luego eliminarla sin un objetivo claro», dijo Agus.

«Mientras el ecosistema de vehículos eléctricos siga creciendo, no se deben eliminar los incentivos. Lo que se necesita es coherencia política para que los vehículos eléctricos puedan realmente respaldar la seguridad energética, la industria nacional y los intereses económicos a largo plazo», afirmó.