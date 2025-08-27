Se considera que la matanza es el principal obstáculo para la competitividad de la inversión en RI, esto es prueba

Yakarta, Viva – Viceministro Inversión y aguas abajo/bkpm, TODOTUA PASARIBU decir, matanza se ha convertido en uno obstáculo primario competitividad inversión en el país.

De hecho, esta Ley de Plaughina a menudo hace que los costos de producción se vuelvan, por lo que Indonesia tiene dificultades para ofrecer precios competitivos en términos de inversión.

«Obtuve los datos de que Thuggery creó un costo variable del 5-30 por ciento de los costos de producción. Este matón no es solo OSC (Organización comunitaria), pero también matones burocráticos y matones «, dijo Todotua en Yakarta, miércoles 27 de agosto de 2025.

De hecho, hasta ahora el gobierno ha vertido varios incentivos para atraer la atención de los inversores, por ejemplo, como dar feriado fiscal, sujetos fiscales, a la deducción fiscal.

Sin embargo, Todotua enfatizó que debe haber una cooperación de varias partes, para poder hacer que Indonesia sea competitiva, incluso erradicando la matanza.

«Si hay costos como este, el impacto es que somos igualmente difíciles», dijo.

Por otro lado, Todotua dijo que hasta ahora el gobierno también ha seguido preparando agresivamente recursos humanos competentes (recursos humanos), para que Indonesia se convierta en un jugador en la economía global.

El gobierno ciertamente continuará administrando la fuerza de los recursos naturales de Indonesia (SDA) estratégicamente, tanto para el consumo nacional como internacional. Por lo tanto, esto luego podrá tener un impacto en el crecimiento económico nacional.

Todotua también espera que la comunidad pueda dar confianza al gobierno. De modo que las cosas que pueden interrumpir el clima de inversión, l, como el plan de demostración el jueves 28 de agosto de 2025 mañana, también se pueden minimizar para aumentar la competitividad de la inversión en Indonesia.

«Entonces, da confianza al gobierno», dijo. (Hormiga).