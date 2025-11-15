Se considera que la disminución de la tasa de desempleo no es suficiente para fomentar el crecimiento económico

Jacarta – El presidente del Consejo de Expertos de la Asociación de Empresarios Bumiputera del Archipiélago Indonesio (Asprindo), el profesor Didin S Damanhuri, recordó al gobierno que preste más atención a las cifras. desempleo. Debido a que la tasa de desempleo tiene una fuerte relación con crecimiento económico.

«La alta tasa de desempleo tendrá un impacto negativo en los esfuerzos del gobierno para aumentar el crecimiento económico», dijo Didin en Yakarta, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Explicó que el primer impacto del desempleo es una caída en la producción nacional, que provocará el gran número de desempleados. producción nacional.

«Al no trabajar, el poder adquisitivo disminuirá. Esto conducirá en última instancia a una disminución en la demanda de bienes y servicios. Aparte de eso, los ingresos gubernamentales del sector tributario disminuirán y la carga social que el gobierno debe soportar será mayor», dijo.

Las altas tasas de desempleo también crean incertidumbre económica, por lo que los inversores tienden a retrasar la expansión o incluso retirar capital, porque ven mayores riesgos y una baja demanda del mercado.

Didin dijo que, basándose en datos de 2024 que registraron un crecimiento económico de alrededor del 5 por ciento, sólo absorbería 2,45 millones de nuevos trabajadores. Mientras tanto, cada año alrededor de 3,5 millones de nuevos trabajadores ingresan al mercado laboral.

«Si sumamos los trabajadores que han sido despedidos, renunciados, etc., la necesidad de empleo podría llegar a 10 millones por año. Así, habrá un aumento del desempleo abierto y también aumentará la inflación de los trabajadores del sector informal, que en 2025 ascenderán a 87 millones de personas o el 60 por ciento de los 152,11 millones de fuerza laboral», dijo.

Si bien los datos del BPS de agosto de 2025 indicaron que la tasa de desempleo abierto (TPT) fue de 4,85 por ciento, una disminución respecto al mismo período de 2024 que se registró en 4,91 por ciento y la tasa de desempleo fue de 7,46 millones de personas, que también cayó levemente respecto a agosto de 2024 que fue de 7,47 millones de personas, según el economista del Indef, el gobierno debe prestar atención a este sector.

«Una cosa que el gobierno puede hacer es crear políticas que favorezcan a las MIPYMES o grupos de microempresas. Porque las MIPYMES son un sector potencial que puede absorber mano de obra. Datos del Ministerio de las MIPYMES afirman que la existencia de las MIPYMES aporta alrededor del 60 por ciento del total. empleo en Indonesia», afirmó Didin.