Se considera que el uso de productos locales en el programa MBG tiene un impacto positivo en las MIPYME

Tangerang, Viva – La Asociación de Productores de Foros de la Comedia Indonesia (APMAKI) expresó su agradecimiento y gratitud al presidente Prabowo Subianto y la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) que ha establecido productos domésticos de bandeja de alimentos/bandeja de alimentos para apoyar programas de alimentación nutritivos gratuitos o Mbg.

Según Apmaki, los pasos del presidente Prabowo y BGN mostraron evidencia concreta de las alineaciones del gobierno en productos nacionales.

«Nosotros, de la Asociación de Productores de Contenedores de Comedia Indonesia (APMAKI), queremos agradecer la máxima gratitud al presidente Prabowo Subianto y al gobierno en este caso la Junta Nacional de Nutrición por su creencia en establecer la bandeja de alimentos o productos de bandeja alimentaria doméstica para apoyar el programa de alimentación nutricional gratuita. Estamos orgullosos el viernes 26 de septiembre de 2025.



UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

Apmaki asegura que funcionará de manera óptima un programa MBG saludable, limpio y de calidad. Según Eman, la presencia de apmaki en el programa MBG es una forma de contribución a los esfuerzos para realizar la generación superior, de calidad e integridad.

«Con esta determinación, Apmaki se compromete a continuar mejorando la calidad de la producción y apoyar a los programas gubernamentales para aumentar la conciencia nutricional y la salud pública», dijo.

Además, dijo Eman, los pasos de BGN tendrán un impacto positivo en la industria local, incluida Umkm. También espera que las MIPYME, incluido Apmaki, funcionen de manera responsable para tener éxito en el programa MBG.

«Esperamos que esta cooperación pueda tener un impacto positivo en la gente de los productores de MIPYME y en la gente de Indonesia porque proporcionará empleos públicos y mejorará la calidad de vida de los beneficiarios», concluyó Kiai Eman.

Para obtener información, la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) requiere que la nueva Unidad de Servicios de Fulfilamiento de Nutrición (SPPG) utilice una bandeja de alimentos o producción doméstica u Ompreng como condición para el registro del programa de alimentación de nutrición gratuita (MBG).

«Estamos obligados a usar Ompreng doméstico, mostrando dónde lo compró», dijo el subdirector de BGN Nanik S. Deyang, miércoles 24 de septiembre de 2025

Nanik explicó que la regla se aplica al nuevo SPPG que aún no ha operado. Además de ser obligatorio productos localesOmpreng debe cumplir con ciertas cualidades para no oxidarse fácilmente. «Se requieren contenido de níquel», dijo.



La participación activa de BRI en el apoyo a la implementación del programa MBG

El programa MBG requiere el uso de un contenedor alimentar Desde productos nacionales, incluidos los requisitos estándar de seguridad alimentaria, como SNI 9369.2: 2025, y deben tener halal certificados para garantizar la seguridad y apoyar a las industrias locales. Esta obligación tiene como objetivo capacitar a la industria nacional y garantizar la calidad de los productos utilizados.