Se considera que el Reglamento Político sobre la Ubicación de Miembros de la Policía Nacional en 17 Ministerios e Instituciones no está en conflicto con la Decisión del Tribunal Constitucional

Jacarta – Reglamento de Policía (Perpol) Número 10 de 2025 que regula 17 Ministerios e Instituciones que pueden ser ocupadas la policia activamente no entra en conflicto con la Decisión del Tribunal Constitucional (mk).

Así lo transmitió el fundador del Instituto Haidar Alwi (HAI) y vicepresidente del Consejo Asesor de la Asociación de Antiguos Alumnos de ITB, R Haidar Alwi.

«La acusación de que Perpol 10/2025 es contraria a la decisión del Tribunal Constitucional no tiene base legal ni lógica constitucional, porque el fondo del reglamento en realidad sigue, y no se desvía, de los límites establecidos por el Tribunal Constitucional», afirmó Haidar Alwi, citado el domingo 14 de diciembre de 2025.



Ilustración del edificio de la Jefatura de la Policía Nacional

Explicó que la Sentencia del Tribunal Constitucional Número 114/PUU-XXIII/2025 sólo eliminó la frase multiinterpretativa «o no por encargo del Jefe de la Policía Nacional» en la explicación del artículo 28 Inciso 3 de la Ley Número 2 de 2002 sobre policia nacional.

«Esto no prohíbe todas las formas de asignación policial activa fuera de la estructura organizativa de la policía», subrayó Haidar Alwi.

En otras palabras, los policías activos aún pueden servir fuera de la estructura organizacional policial sin necesidad de renunciar o retirarse como miembros de la Policía Nacional, siempre que el puesto esté relacionado con deberes policiales.

«Los 17 ministerios e instituciones que pueden ser ocupados por la policía activa en el Perpol Número 10 de 2025 están relacionados con las funciones policiales para que no entren en conflicto con la Decisión del Tribunal Constitucional o la Ley de Policía Nacional», explicó Haidar Alwi.

Por lo tanto, el Perpol Número 10 de 2025 no sólo está en línea con la decisión del Tribunal Constitucional, sino que en realidad es un seguimiento reglamentario para que las normas revisadas por el Tribunal Constitucional puedan implementarse de manera disciplinada.

«Este reglamento mantiene el profesionalismo de la Policía Nacional al establecer límites estrictos entre las tareas que son relevantes y las que no son relevantes para las funciones policiales. Al mismo tiempo, brinda seguridad a los ministerios e instituciones que requieren la experiencia técnica del personal policial», concluyó.