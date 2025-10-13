Se considera que el Ministerio de Salud tiene prisa, los elementos agricultores se niegan a finalizar el RPMK para productos de tabaco

Jacarta – elementos Agricultor Tabaco y Clove Farmers acordaron rechazar los esfuerzos para finalizar el Proyecto de Reglamento Ministerial de Salud (RPMK) para los Productos de Tabaco como un derivado técnico del Reglamento Gubernamental (PP) No. 28 de 2024, que es la polémica actual.

Los agricultores evalúan el Ministerio de Salud (Ministerio de Salud) como iniciador de esta regla, corre y persigue al objetivo. Esto se debe a que la participación y las aspiraciones de los agricultores todavía son mínimamente atendidas.

«En la reunión, los representantes de la Asociación de Servicios de Salud de Indonesia hablaron sobre cómo regular la imagen y el embalaje del tabaco RPMK no tendrá ningún impacto en los productores de tabaco, no habrá caos. ¿Se atreven a asumir la responsabilidad y dar garantías? Esto es una cuestión de estómago, hemos estado cultivando tabaco durante generaciones. Si el Ministerio de Salud puede encontrar una solución alternativa con el mismo valor en el corto plazo, por favor hágalo», dijo El secretario general de la Asociación de Productores de Tabaco de Indonesia (APTI) del DPN, Kusnadi Mudi, después de la reunión. coordinando la preparación del RPMK en la Oficina del Ministerio de Salud (Kemenkes), Yakarta, lunes 13 de octubre de 2025.

Desde agosto de 2024, dijo, APTI ha expresado su rechazo al PP 28 de 2024, incluidas sus derivadas irrazonables y excesivas.

«En Indonesia hay 14 centros tabacaleros con más de 100 tipos de tabaco. ¿Cuál es el plan de solución del Ministerio de Salud si no se absorbe la cosecha? El Ministerio de Salud también debe entender que en el cultivo de tabaco hay agricultores, hay trabajadores agrícolas. ¿Quiere el Ministerio de Salud ser responsable de la pérdida de nuestros ingresos? ¿Se ha preparado una fuente de reemplazo de los mismos ingresos?» explicó.

Explicó que APTI considera que las reglas son uniformes. embalaje de cigarrillos sin identidad de marca según PP 28/2024 y RPMK no son adecuados para su implementación en Indonesia.

Esta política de empaquetamiento uniforme de cigarrillos sin identidad de marca es una forma de seguir reglas similares que ya se aplican en otros países, como Singapur y Australia.



Los agentes muestran el último paquete de cigarrillos con advertencias gráficas en Yakarta

«De hecho, los países que son utilizados como guía por el Ministerio de Tecnología en la preparación de regulaciones de embalaje no tienen industrias de productos de tabaco, ni del sector upstream (cultivo de tabaco) ni del sector de producción (fabricantes de cigarrillos). Por lo tanto, regulaciones más estrictas sobre los cigarrillos como esta no tienen un gran impacto en su economía. Esto es diferente de Indonesia, que tiene los mayores ingresos por impuestos especiales en Indonesia y absorbe a muchos trabajadores», dijo. dicho.