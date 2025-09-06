Se considera que el jefe de policía nacional tiene un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad del país, esta es la razón

Yakarta, Viva – El analista político Boni Hargens respondió al impulso del presidente de la Fundación de Ayuda Legal de Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur con respecto a 12 demandas de la sociedad civil hace algún tiempo. Uno de ellos es la propuesta al presidente Prabowo para eliminar Jefe de la policía nacionalGeneral Listyo Sigit Prabowo.

Boni Hargens evaluó que Listyo Sigit es un símbolo de la institución de la Policía Nacional, juega un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad de la seguridad nacional en medio de una situación política dinámica. Según Boni, el presidente Prabowo en realidad necesitaba un Sigit Listyo para mantener la estabilidad de la nación y el estado.

Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo Sigit Prabowo visita Mako Brimob Kwitang Foto : Entre/Ho-Division of Public Relations Polri.

Como un soldado que está listo para llevar a cabo las órdenes del presidente, dijo Boni, Listyo se centró en mantener el orden y la seguridad, incluida la toma de medidas en acciones masivas que amenazan la sede de la policía (Mako Brimob).

«Según las órdenes del presidente Prabowo, y en la coordinación cruzada con el liderazgo de TNI y Bin, el jefe de la policía nacional logró controlar la situación. Ese fue un logro que debería ser apreciado», dijo Boni Hargens a los periodistas el sábado 6 de septiembre de 2025.

Boni explicó que el puesto del jefe de policía nacional era la prerrogativa del presidente como estipulada en la ley número 2 de 2002. Según él, la decisión de eliminar o defender al jefe de la policía nacional debe considerar el contexto político y la estrategia gubernamental en su conjunto.

«Para mí, mantener el general Listyo Sigit como jefe de la policía nacional puede ser parte de una estrategia política para mantener la fuerza de las instituciones de seguridad y evitar la turbulencia que los opositores políticos pueden utilizar para atacar gobierno«Dijo.

Porque, dijo Boni, la eliminación del jefe de la policía nacional en medio de una situación sensible podría desencadenar la desconfianza pública y las percepciones negativas del gobierno porque se consideraba interno que el gobierno no era sólido.

Le preocupaba que el discurso de reemplazo en medio de manifestaciones y presiones políticas que duraron recientemente abrió una brecha para que los opositores políticos se elevaran en agua turbia.

«Mantener al jefe de policía nacional permite al gobierno centrarse en las reformas institucionales de manera continua sin ser perturbado por la agitación de liderazgo», enfatizó.

Comandante de TNI General Agus Subiyanto y Jefe de Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo

Además, Boni evaluó que la medida también refleja el enfoque cuidadoso en la construcción de un gobierno limpio y efectivo, mientras enfrenta la presión política y los grandes desafíos en las instituciones de seguridad.

«La decisión de mantener al jefe de la policía nacional es parte de la visión a largo plazo de Prabowo para fortalecer el país y mantener una confianza pública sostenible», concluyó Boni.