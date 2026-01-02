Se considera que el jefe de la Policía Nacional tuvo éxito en proteger al gobierno de Prabowo-Gibran y transformar la cultura de la policía nacional en 2026

Jacarta – El analista jurídico y político Boni Hargens evalúa la Institución policia nacional bajo liderazgo Jefe de la Policía Nacional El general Listyo Sigit Prabowo se comprometió a desempeñar un papel estratégico en la supervisión del gobierno del presidente Prabowo Subianto y del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka en 2025.

Boni destacó que la Policía Nacional cumplió adecuadamente con sus funciones seguridad y la estabilidad nacional a lo largo de 2025.

«La Policía Nacional ha logrado desempeñar su papel estratégico en el mantenimiento de la estabilidad de la seguridad nacional, la aplicación de leyes justas y la prestación de servicios públicos humanos y receptivos a todo el pueblo indonesio», dijo Boni en su declaración del viernes 2 de enero de 2025.

El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, en la RAT del Cuartel General de la Policía Nacional de 2025 Foto : Captura de pantalla de YouTube de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional

Boni dijo que el liderazgo del Jefe de la Policía Nacional se caracterizó por un enfoque innovador en la aplicación de la ley, el fortalecimiento de la integridad institucional y el compromiso de construir una Policía Nacional que fuera más transparente, responsable y orientada al servicio comunitario.

En primer lugar, dijo, la Policía Nacional logró llevar a cabo la tarea de salvaguardar la agenda nacional de manera profesional y transparente a lo largo de 2025, apoyando la estabilidad del gobierno de Prabowo-Gibran.

«Entonces, implementar una aplicación de la ley que sea disciplinada, justa y equitativa es la principal prioridad para mantener la supremacía de la ley en Indonesia. Además, el fortalecimiento del papel de la Policía Nacional en la democracia legal se refleja a través de servicios públicos que son cada vez más humanos, receptivos y orientados a la satisfacción de la comunidad», dijo.

En 2025, continuó Boni, la Policía Nacional mostrará un buen desempeño en el apoyo al gobierno de Prabowo-Gibran a través de varios programas estratégicos que fortalecen la estabilidad de la seguridad nacional.

También reveló varios de los logros de la Policía Nacional a lo largo de 2025, uno de los cuales fue la reducción de los índices de criminalidad. Boni dijo que las tasas de criminalidad habían disminuido significativamente gracias a una aplicación constante de la ley y estrategias de prevención efectivas.

«El nivel de confianza pública ha aumentado drásticamente a través de la transparencia y la rendición de cuentas en los servicios. Luego, la eficacia en el manejo de casos ha aumentado rápidamente con el apoyo de la tecnología y el alto profesionalismo», dijo.

Jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo Foto : tvOne/Teguh Joko Sutrisno

No sólo eso, la Policía Nacional también se considera activa y profesional en el apoyo a la gestión de desastres en Sumatra, garantizando que los residentes sean salvados y asistidos en términos de vivienda, alimentación y salud.

Las filas del Cuerpo Bhayangkara también se consideraron exitosas en asegurar diversas agendas nacionales estratégicas, mostrando un alto nivel de profesionalismo, coordinación entre agencias y preparación operativa de todos los rangos de la Policía Nacional.