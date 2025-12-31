Se considera que el Gobierno central tiene la máxima capacidad para hacer frente al desastre de Sumatra en un mes.

Jacarta — Manejo desastre en Aceh, Sumatra Norte y Oeste de Sumatra, por Gobierno El centro se considera bueno porque trabaja de forma rápida y agresiva.

Trubus Rahardiansah, observador de políticas públicas de la Universidad Trisakti, evalúa que la respuesta del gobierno central hasta ahora ha sido relativamente efectiva porque las políticas adoptadas tienen un impacto directo en la sociedad.

«Hasta ahora el gobierno central ha sido bueno y máximo en la emisión de políticas públicas. En términos de política pública, lo que se considera más importante es que la política ha tocado a mucha gente y los resultados son visibles para el público», dijo Trubus a los periodistas, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Esta evaluación surgió después de que el secretario del gabinete, el teniente coronel Teddy Indra Wijaya, revelara el progreso de la gestión de desastres durante el último mes. Actualmente, el objetivo principal del gobierno central es construir viviendas para los residentes afectados.

«En cuanto al número de residencias, en este mes, la próxima semana habrá 600 casas residenciales que se terminarán, la próxima semana, si Dios quiere, se terminarán. Luego de BNPB habrá 450 residencias», dijo Teddy en una conferencia de prensa en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, al este de Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.

El presidente Prabowo Subianto, continuó Teddy, ha ordenado acelerar el desarrollo residencial a gran escala para las necesidades a largo plazo, incluida la construcción de viviendas permanentes además de las temporales.

Aunque valora las medidas del gobierno central, Trubus cree que los gobiernos regionales deberían parecer más dominantes en este campo. Según él, los gobiernos regionales tienen la estructura y los datos más completos para garantizar que la asistencia llegue a su destino.

Lo ideal es que la distribución de la ayuda, según Trubus, sea dirigida por las organizaciones del aparato regional (OPD), los jefes de subdistrito y los funcionarios de distrito, que no dependan completamente del gobierno central.

«Continuemos con infraestructuras como puentes, se han abierto todos los accesos a la electricidad. Se ha activado casi el 90% de la electricidad», dijo Trubus, refiriéndose a los resultados del trabajo del gobierno central para restaurar la infraestructura básica.

Además del papel de los gobiernos regionales, Trubus también destacó la necesidad de organizar a los voluntarios y a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Él cree que los informes de los voluntarios deben basarse en datos de campo precisos para no generar confusión en el público.

También alentó a los gobiernos locales a fortalecer la comunicación pública involucrando a líderes religiosos, líderes comunitarios y líderes tradicionales, para que no se confunda la información sobre la gestión de desastres.