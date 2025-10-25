Se considera que el desempeño de Prabowo-Gibran en 1 año mantiene la estabilidad económica y la diplomacia global.

Jacarta – Administración Presidencial Prabowo Subianto y vicepresidente Gibran Rakabuming Raka muestra la capacidad de mantener la estabilidad nacional en medio de una dinámica global desafiante.

Continuo de Penelita INDEF Wahyu Tri Utomo señaló que una serie de políticas gubernamentales han llamado la atención del público, como la implementación del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), medidas de eficiencia presupuestaria que reducen el espacio fiscal, así como ajustes al gasto regional que tienen el potencial de suprimir la actividad. economía.

Estas cuestiones son marcadores importantes para la dirección futura de la política económica nacional, además de poner a prueba la coherencia del gobierno a la hora de mantener un equilibrio entre estabilidad, crecimiento y sostenibilidad fiscal.

«El enfoque de la política exterior del gobierno de Prabowo también muestra un alcance más amplio no sólo en la región asiática, sino también en Europa, Oriente Medio y América», dijo Wahyu en su declaración, citada el sábado 25 de octubre de 2025.

Según el análisis del INDEF, la erradicación de la corrupción es el programa más reportado en los medios, mientras que el programa Comida Nutritiva Gratuita (MBG) es uno de los más destacados por la ciudadanía. La Escuela Popular fue registrada como el programa con mayor sentimiento positivo, alcanzando el 77,5 por ciento, porque se consideró eficaz para ampliar el acceso a la educación de familias pobres y comunidades remotas.

El director de Desarrollo de Big Data del INDEF, Eko Listiyanto, enfatizó la importancia de garantizar que la cooperación internacional activa pueda proporcionar beneficios reales para la economía nacional. Recordó que las relaciones de Indonesia con los Estados Unidos (EE.UU.), China y BRICOS presenta sus propios desafíos, como el proteccionismo estadounidense, la dependencia económica de China y la competencia entre los miembros del BRICS.

«La estrategia incluye diversificar socios estratégicos, fortalecer la resiliencia económica interna, así como una gobernanza transparente en cooperación como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI)», dijo Eko.

Mientras tanto, el economista principal del INDEF, M. Fadhil Hasan, recordó que los resultados de la evaluación anual del desempeño del gobierno de Prabowo-Gibran no se pueden comparar directamente con encuestas de otras instituciones, debido a diferencias en la metodología. El estudio del INDEF, afirmó Fadhil, es independiente y se basa en un análisis macroeconómico, no en la opinión pública.

«En general, los indicadores macroeconómicos muestran estabilidad, un crecimiento en torno al cinco por ciento, una inflación inferior al tres por ciento y una disminución de la tasa de desempleo abierto», afirmó.