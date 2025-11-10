Se considera que el Comité Nacional de Reforma de la Policía está realizando una transformación humana de la Policía Nacional

Jacarta – El miembro de la Comisión III de la RPD de la facción del Partido Despertar Nacional (PKB), Hasbiyallah Ilyas, acogió positivamente la decisión del presidente Prabowo Subianto de inaugurar el Comité. Reforma policia nacional. La presencia de este comité es un paso adelante para acelerar la realización del aparato policía Cual profesionalhumanista y receptivo a la dinámica de seguridad nacional.

Lea también: SMAN 72 Yakarta Sigue Estéril, Los Estudiantes Aprenderán En Línea A Partir De Mañana



«Consideramos este Comité de Reforma de la Policía Nacional como un avance importante para que el presidente Prabowo acelere la transformación de la Policía Nacional para hacerla más profesional y humana», dijo Hasbiyallah Ilyas en su declaración del lunes 10 de noviembre de 2025.

Hasbiyallah dijo que se cree que el comité compuesto por 10 figuras de diversos orígenes puede proporcionar análisis y recomendaciones estratégicas para mejorar el desempeño de la Policía Nacional en el desempeño de sus funciones como protectores, protectores y sirvientes. público.

Lea también: Prabowo forma una comisión de reforma policial, Surya Paloh: de acuerdo con las expectativas de la comunidad



«Se espera que este comité sea capaz de identificar necesidades estratégicas y producir recomendaciones aplicables para mejorar las instituciones policiales», dijo.



Inauguración del Comité de Reforma de la Policía Nacional en el Palacio Merdeka Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Lea también: BNN-Polri asalta Kampung Bahari, incauta 89 kg de metanfetamina y 7 senpi



Hasbiyallah evalúa que los desafíos de seguridad actuales son cada vez más diversos y complejos. De hecho, los avances en las tecnologías de la información han abierto nuevos espacios delictivos que requieren del profesionalismo y preparación del recurso humano de la Policía Nacional.

«Los juegos de azar en línea, los ciberataques, las provocaciones y la difusión de bulos que dividen a la sociedad son desafíos diarios que la Policía Nacional debe afrontar. Por ello se necesitan agentes profesionales con recursos humanos cualificados y el apoyo de instalaciones e infraestructuras adecuadas. Aquí es donde es importante la presencia del Comité de Reforma de la Policía Nacional», afirmó.

Hasbiyallah es optimista en cuanto a que la composición de los miembros del comité, dominado por ex oficiales de la Policía Nacional y en activo, fortalecerá la calidad de las recomendaciones que se producirán.

La lista de miembros del comité incluía al Jefe de la Policía Nacional, General Pol Listyo Sigit Prabowo, así como a varios exjefes de la Policía Nacional, como el Pol General (Ret.) Badrodin Haití, el Pol General (Ret.) Tito Karnavian y el Pol General (Ret.) Idham Azis, así como al ex Comisionado Jefe Adjunto de la Policía Nacional, General Pol (Ret.) Ahmad Dhofiri.

Además de figuras de la policía, el comité también está formado por figuras influyentes que tienen una gran integridad, como Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD y Oto Hasibuan.

«La alineación de figuras que forman parte del Comité de Reforma de la Policía Nacional es una garantía de que las recomendaciones producidas serán relevantes y aceptables para la institución de la Policía Nacional, además de responder a la necesidad de una reforma policial para hacerla más profesional», dijo Hasbiyallah.