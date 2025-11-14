Se considera peligrosa la prohibición de la Polri de ocupar puestos civiles, se destaca el destino del BNN

Jacarta – Decisión del Tribunal Constitucional (mk) que prohíbe a los miembros policia nacional Se considera que ocupar activamente cargos civiles tiene el potencial de alterar las necesidades de varios ministerios e instituciones.

El experto jurídico de la Universidad Dirgantara, Sukoco, dijo prohibición Este total podría crear vacantes en puestos técnicos que han sido cubiertos por personal policial.

El MK eliminó anteriormente la frase del artículo 28, párrafo 3, de la Ley Número 2 de 2002 sobre la Policía. En consecuencia, los miembros de la Policía Nacional que prestan servicios fuera de la institución deben renunciar o abandonar el cuerpo policial.

«El artículo 28 de la Ley Número 2 de 2002 sólo consta de 3 incisos, con decisión de la Corte Constitucional se declara sin fuerza jurídica permanente la explicación del inciso 3 del artículo 28, por lo que los miembros de la Policía Nacional que desempeñen cargos ajenos a la Policía Nacional por cualquier motivo deben renunciar a la Policía Nacional, el impacto es en el ministerio o dependencia que lo requiera asignación «No puedes dejar la policía a menos que la dejes o aun así tengas que dimitir. ¿Cuáles son las debilidades del BNN y de otros que necesitan a la policía?» dijo Sukoco, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Considera que instituciones como la Agencia Nacional de Estupefacientes (BNN) se verán directamente afectadas porque requieren experiencia investigativa y operativa que generalmente poseen los miembros de la Policía Nacional.

Según Sukoco, el Tribunal Constitucional no debería revocar toda la explicación del artículo. Considera que la explicación es lo suficientemente refinada como para dejar espacio para que la Policía Nacional ocupe ciertos puestos que son relevantes para las funciones policiales.

«Sería diferente si se perfeccionara el párrafo 3 de la explicación, de modo que, aparte de los ministerios ajenos a la Policía Nacional, todavía tenga algo que ver con los deberes y funciones principales de la Policía Nacional, con la asignación del Presidente», dijo.

Agregó que esta formulación aún mantiene el principio de separar a la Policía Nacional de los cargos civiles, pero no obstaculiza asignaciones que sean necesarias por parte del Estado.

«Esta frase todavía permite a la Policía Nacional ocupar puestos ajenos a la Policía Nacional con deberes y funciones plenas, en primer lugar, conexas. En segundo lugar, la asignación del Presidente».

Sukoco cree que las restricciones totales decididas por el MK en realidad corren el riesgo de reducir la eficacia de las instituciones que realmente necesitan experiencia policial. Por lo tanto, alentamos al gobierno y a la RPD a considerar revisar las regulaciones para que el mecanismo de asignación de Polri siga siendo claro y no entre en conflicto con la constitución.