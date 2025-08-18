Se confirmó que el 80 aniversario del 80 aniversario de la República de Indonesia era seguro porque miles

Yakarta, Viva – Miles de personal conjunto fueron movilizados para asegurar carnaval El 80 aniversario del Día de la Independencia de Indonesia que se celebró en el área de Sudirman-Thamrin, Central Yakarta, domingo por la noche, 17 de agosto de 2025.

La policía metropolitana central de Yakarta en colaboración con la sede de la Policía Nacional, el metro de Polda Jaya, TNI, y el gobierno provincial de Yakarta aseguraron que el evento siga siendo seguro y propicio. La cerca de la pantorrilla se formó a lo largo de la ruta del carnaval para mantener el orden de decenas de miles de espectadores que empacaron la ubicación.

Jefe de Policía del Central de Metro de Yakarta, el comisionado de policía Susatyo Purnomo Condro dijo que toda la serie de eventos fue sin problemas sin una interferencia significativa.

«Gracias a Dios, toda la serie de carnavales y entretenimiento de las personas se ejecuta de manera segura, ordenada y propicia. Todo esto es gracias a la colaboración de las autoridades seguridad y una sociedad que se ocupa igualmente atmósfera Celebraciones «, dijo, lunes 18 de agosto de 2025.

Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta, comisionado principal Pol Susatyo Purnomo Condro Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

El ex jefe de policía de Gambir Metro agregó que las fuerzas de seguridad estaban presentes no solo para mantener el evento, sino también para participar en sentirse junto con la comunidad. Además, explicó, hasta altas horas de la noche, la atmósfera permaneció bajo control. El público puede disfrutar de fuegos artificiales y fiestas de entretenimiento en varios puntos cómodamente sin incidentes significativos.

«Estamos orgullosos de estar presentes en medio de los residentes, celebrando el momento de la independencia juntos», dijo.