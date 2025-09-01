Se confirma que los servicios públicos en Java central permanecen normales

VIVA – Garantías del gobierno provincial de Java Central servicio público En regencias/ciudades y provincias no se han perturbado después de una serie de manifestaciones que ocurrieron en los últimos días.

El secretario regional (SEKDA) de la provincia central de Java, dijo Sumarno, según la dirección del gobernador Ahmad Lutfi y el ministro del interior Tito Karnavian, que las actividades de servicio comunitario y las principales tareas y funciones (deberes) de la administración del gobierno deben continuar con la normalidad.

«Esta es una forma de responsabilidad de todos nosotros. Es importante para ellos (el aparato civil estatal) mudarse para servir a la comunidad, de modo que si alguien necesita servicios en la oficina, se ejecuta normalmente», dijo cuando se reunió después de rezar interreligiosa en Wisma Peace Wisma, domingo 31 de agosto de 2025 por la noche.

Hizo hincapié en, hasta ahora todas las actividades en la oficina funcionan normalmente. Del mismo modo con actividades de aceleración de desempeño que todos los funcionarios estatales deben llevar a cabo, tanto en el medio ambiente. Gobierno provincial de Java Central así como en el gobierno del distrito/ciudad.

El gobernador central de Java, Ahmad Lutfi, también enfatizó que los servicios públicos en Java Central no estaban perturbados. También ha sido coordinado con todos los regentes, alcaldes y Forkopimda en cada región, que todos los servicios públicos se están ejecutando normalmente.

Lutfi también invitó a todos los elementos de la sociedad a unirse, juntos para mantener seguridad y orden. Porque uno de los requisitos de desarrollo puede funcionar bien es la garantía de seguridad y orden.

Él cree que la gente de Java Central puede unirse para realizar la seguridad y el orden.

El vicegobernador Taj Yasin agregó, la civilización en el archipiélago, especialmente en Java central, fue construida con unión, paz y cooperación mutua.

Por esta razón, invitó a todos los elementos de la sociedad a construir conjuntamente Java Central. Además, el crecimiento económico de Java central es actualmente bueno, muchos inversores vendrán y muchas oportunidades comerciales.

Esperaba que el número de inversiones que ingresaron a la provincia pudiera abrir muchos empleos, lo que hace que la comunidad sea próspera.

«Controlemos la prosperidad y la prosperidad de esta nación, especialmente en Java central para que nuestra sociedad sea realmente verdaderamente», dijo.