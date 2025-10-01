Se confirma que Jorge Martin está ausente en MotoGP Mandalika

Lombok, en vivo – Jorge Martin confirmado ausente en la carrera Motogp indonesio 2025 de Circuito de mandalika Después de someterse a la cirugía rota de clavícula correcta, experimentó en la carrera japonesa de Sprint MotoGP el fin de semana pasado.

El campeón defensor de España se sometió a acciones médicas en Barcelona y no será reemplazado por otros corredores en el equipo de Aprilia.

«El domingo, Jorge regresó a España para someterse a una operación para manejar y fijar las fracturas. Las operaciones se llevaron a cabo el martes por la mañana en el Hospital Universitari Dexeus por un equipo médico dirigido por el Dr. Xavier Mir», dijo el estado oficial de Aprilia.



Corredor de Aprilia Jorge Martin

El incidente en Motegi hizo que Martin registró su cuarta lesión esta temporada. El jefe del equipo de Aprilia, Massimo Rivola, llamó al accidente en la Bend 1 como resultado de un grave error durante un frenado que hizo que Martin arrojó y golpeó a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi.

El tiempo de recuperación de Martin sigue siendo un signo de interrogación, incluidas sus posibilidades de actuar en las próximas dos series que se celebraron en una fila en Phillip Island (Australia) y Sepang (Malasia).

Si la ausencia es más larga, es probable que Aprilia reduzca el corredor de pruebas de Lorenzo Savadori como sustituto.

Además de estar ausente, Martin también es la posibilidad de enfrentar las sanciones de FIM Steward relacionadas con el incidente con Bezzecchi. Sin embargo, la sesión disciplinaria se pospuso hasta que la condición del campeón defensor permita proporcionar información.

Mientras tanto, Marco Bezzecchi, que estuvo involucrado en la colisión, pudo continuar la carrera en Japón. A pesar de sufrir una serie de contusiones, terminó cuarto.

El resultado lo hizo retrasarse detrás de Francesco Bagnaia, quien compró con éxito dos victorias en Motegi en la carrera por la tercera posición en la clasificación mundial. (Hormiga)