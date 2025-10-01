Se confirma que Jorge Martin está ausente en MotoGP Mandalika, ¡esta es la razón!

VIVA – Jorge Martin, corredor Mainstay de equipo Aprilia y defender a los campeones MotoGP 2025, ciertamente no se convertirá en carreras Motogp Indonesia Después de someterse a una cirugía en su collar derecho. Martin obtuvo esta lesión durante una carrera de sprint en el circuito de Motegi, JapónLo que hace que tenga que estar ausente de la próxima serie para una recuperación completa.

El incidente comenzó con una carrera de sprint en Motegi, cuando Martin estuvo involucrado en un accidente en la primera esquina con su compañero de equipo, Marco Bezzecchi. Martin comenzó la carrera desde la posición 17 e intentó perseguir al corredor frente a él.

Jorge Martin Crash en la primera prueba de MotoGP Sepang

Sin embargo, en el momento del frenado, perdió el control de la moto y se estrelló contra Bezzecchi. Ambos cayeron y no pudieron terminar la carrera.

Citado por Viva Automotive de Crash, miércoles 1 de octubre de 2025, el incidente hizo que Martin pareciera sostener su hombro, demostrando que sufrió una lesión grave. El examen médico inicial confirmó que tenía una fractura en el collar derecho.

Proceso de operación y recuperación

Después del incidente, Martin regresó inmediatamente a España el domingo para obtener más tratamiento médico. El martes por la mañana, se sometió a una operación de collar en el Hospital Universitari Dexeus, bajo el manejo del equipo médico dirigido por el Dr. Xavier Mir.

Aprilia emitió una declaración oficial que indica que el tiempo de recuperación de Martin sería monitoreado estrictamente. El equipo médico evaluará su progreso en los próximos días para determinar cuándo puede regresar a la pista de carreras.

Impacto en MotoGP Indonesia

Esta lesión hace que Martin confirmara ausente en el MotoGP indonesio. Según la regulación actual, Aprilia no nombrará un corredor de reemplazo para la serie.

Sin embargo, si el período de recuperación de Martin lleva más tiempo y debe estar ausente en las próximas carreras, Aprilia probablemente considerará la opción de reducir los sustitutos, como se hizo al comienzo de la temporada cuando Lorenzo Savadori reemplazó a Martin.

Influencia en la lucha por los títulos mundiales

La ausencia de Jorge Martin ciertamente tiene un impacto significativo en sus posibilidades de defender el título mundial de MotoGP 2025. En la actualidad, la posición de Martin en la clasificación mundial está bastante lejos del líder, Francesco Bagnaia.

Perder puntos en la serie indonesia reducirá las posibilidades de Martin de regresar a la competencia por el título.

Además, el incidente en Japón también hizo que Martin se enfrentara a una penalización. Sin embargo, el juicio para este caso se pospuso hasta que se recuperó y pudo dar una declaración oficial.

Situación del equipo de Aprilia

El compañero de equipo de Martin, Marco Bezzecchi, aunque había sufrido una lesión debido al mismo incidente, logró terminar cuarto en la carrera principal del MotoGP japonés. Este resultado lo hizo perder la tercera posición en la clasificación mundial. La ausencia de Martin es ciertamente una prueba para Aprilia, quien perdió a su corredor clave por series importantes en Indonesia.

La presencia de Jorge Martin en Motogp Indonesia es muy esperada por sus fanáticos, considerando que es un campeón defensor que tiene una gran base de fanáticos. Sin embargo, la salud y la seguridad de los corredores siguen siendo una prioridad.

Corredor de Aprilia Jorge Martin

El equipo de Aprilia espera que Martin pueda recuperarse por completo y regresar fuertemente en la siguiente serie para competir nuevamente en la parte superior de la clasificación mundial.

Con esta lesión, MotoGP Indonesia será una serie desafiante para Aprilia, que debe adaptarse sin la presencia de Martin.