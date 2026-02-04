Se confirma que GTA 6 se lanzará el 19 de noviembre de 2026, listo para ser el juego más importante de este año.

Jacarta – La noticia que los jugadores llevaban mucho tiempo esperando finalmente ha tenido respuesta oficial. Juegos de estrellas de rock junto con su editor, Take-Two Interactive, confirmaron que Grand Theft Auto VI (GTA 6) se lanzará el 19 de noviembre de 2026.

Esta certeza fue anunciada a través del informe financiero de Take-Two, que confirmó que juego Ha entrado en las etapas finales de desarrollo y está listo para ser lanzado en fecha el.

Este anuncio también cierra las especulaciones sobre el calendario. liberar que ha cambiado desde que se anunció este proyecto por primera vez. Con la fecha “fijada”, los fanáticos ahora tienen más certeza de esperar uno de los juegos más esperados en la historia de la industria de los videojuegos.

Fecha de lanzamiento bloqueada: 19 de noviembre de 2026

Take-Two confirmó que GTA 6 estará disponible el 19 de noviembre de 2026 y se proyecta que se lance para consolas de última generación como PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Esta declaración se produjo luego de cambios en el cronograma anterior, incluido el aplazamiento del cronograma que se mencionó en mayo de 2026.

La compañía enfatizó que establecer esta fecha muestra su confianza en que el juego está lo suficientemente maduro y listo para ser lanzado en una condición que satisfaga a los jugadores. Aparte de eso, la fecha de lanzamiento establecida también es un punto importante para la estrategia comercial de Take-Two en el próximo año fiscal.

La promoción de GTA 6 comienza en el verano de 2026

Además de la fecha de lanzamiento, Take-Two también reveló que una importante campaña de marketing para GTA 6 comenzará en el verano de 2026. Esto significa que desde junio hasta agosto, el público comenzará a ver más materiales promocionales oficiales, como avances, videos de juego, así como información más detallada sobre el mundo y los personajes del juego.

Este movimiento es importante porque GTA 6 ha sido durante mucho tiempo objeto de especulaciones y rumores. Con el marketing que comenzará en el verano, Rockstar espera reconstruir el entusiasmo de la comunidad y brindar una imagen más clara de qué esperar del juego.

¿Por qué se espera tanto GTA 6?

Grand Theft Auto es una de las franquicias más influyentes en la historia de los videojuegos. La serie anterior, GTA V, se lanzó en 2013 y desde entonces se ha convertido en uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos. El éxito de GTA V hizo que las expectativas para GTA 6 fueran muy altas, ya que los jugadores esperaban nuevas innovaciones en el mundo abierto, la historia y la mecánica de juego.