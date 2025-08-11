Se confirma que Gianluigi Donnarumma deja PSG, un club de la Premier League en alerta

París, en vivo – Un gran drama nuevamente coloreando el mundo del fútbol europeo. Paris Saint-Germain (PSG) Según se informa, se decidió oficialmente una relación laboral con su portero principal, Gianluigi Donnarumma.

La decisión fue sobresalir después de que el nombre del portero no fue incluido en la lista de escuadrones para el partido de la Super Copa de Europa contra el Tottenham Hotspur, ni siquiera llamado en absoluto.

Experto en transferencia Fabrizio RomanoConfirmar que la relación entre Donnarumma y la gestión del PSG está ahora en el punto más bajo. El desacuerdo relacionado con un nuevo contrato es una de las principales causas, y se dice que el club cerró la puerta a las negociaciones.

PSG prepara el sucesor

El PSG parece haber preparado un reemplazo para Donnarumma. Se cree que Lucas Chevalier, el joven portero que actualmente está jugando en Lille, es el principal candidato para el futuro portero Les Parisiens. Esta decisión hizo que la posición de Donnarumma en Parc des Princes prácticamente se fuera.

Deja el club más rápido o espera 2026

Aunque el nuevo contrato terminó en 2026, se espera que Donnarumma abandone el mercado de transferencias este verano. Si no hay un acuerdo de transferencia, puede esperar hasta que el contrato se agote y dejar una transferencia gratuita.

El portero de 25 años se llama decepcionado con la actitud del club, dado su papel vital desde que se unió a 2021 después de ganar el euro con Italia.

El club de la Premier League comienza a moverse

Esta noticia de separación inmediatamente provocó una reacción rápida de varios clubes de la Premier League. Según los informes, algunos equipos se han puesto en contacto con el agente de Donnarumma para abrir las negociaciones iniciales. Dada la calidad y la experiencia, no es de extrañar que el portero sea el objetivo principal de la liga más competitiva del mundo.

El final de la era corta en París

El movimiento de Donnarumma marcará el final de su corto viaje en París, que está coloreado por momentos brillantes pero también críticas a su actuación. Esta partida puede ser el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera, mientras que para el PSG, este es un gran paso hacia la regeneración en la posición del portero.

El próximo mercado de transferencias ciertamente será un escenario candente para Saga Donnarumma. Ya sea que pronto aterrizará en el Reino Unido o elegirá otro camino, todos los ojos ahora están en el siguiente paso.