Se confirma que el monto de la UMP 2026 no es una cifra y no se anunciará mañana, el ministro de Mano de Obra, Yassierli, revela el motivo.

Jacarta – El Ministerio de Trabajo destacó que aún está desarrollando el concepto de remuneración del Salario Mínimo Provincial (UMP) 2026. Se destaca que el monto no será de una cifra como el año pasado, y no se anunciará mañana 21 de noviembre como estaba previsto. PÁGINAS 36/2021.

El ministro de Recursos Humanos, Yassierli, explicó que al formular este concepto, su partido siguió en su totalidad la decisión del Tribunal Constitucional número 168 de 2023. Lo cual, considera la necesidad de un nivel de vida digno en la determinación de los salarios.

«Hay mandatos relacionados, por ejemplo, con la forma en que los salarios tienen en cuenta las necesidades de una vida digna. Así que formamos un equipo para formular, calcular y estimar cuáles son las necesidades de una vida digna», dijo.

También reveló que el gobierno es consciente de que aún existen disparidades en los salarios mínimos entre regiones, tanto entre ciudades, distritos y provincias. Las diferencias en las condiciones y el crecimiento económico en cada región han obligado al gobierno a desarrollar un nuevo concepto para que los aumentos salariales ya no se determinen en una sola cifra, que luego se estipulará en forma de Reglamento Gubernamental (PP).

«Actualmente estamos desarrollando el concepto de que el aumento salarial no es una sola cifra. Así que si hay noticias de un aumento de tantos, eso significa que no vamos allí. Pero también cómo será, lo siento, esto todavía está en proceso de redacción», dijo.

Además, según él, las regiones que tienen un mayor crecimiento económico tienen la oportunidad de fijar aumentos salariales también superiores a los de otras regiones.

Ministro de Mano de Obra agregando que al tener el reglamento en elaboración un PP, la determinación no está ligada al plazo previamente regulado en el reglamento correspondiente con fecha límite del 21 de noviembre.

«Esto significa que no estamos obligados por la fecha del PP 36 (2021)», reiteró.

El gobierno, dijo, quiere garantizar que todo el proceso de formulación de políticas se complete bien. Incluyendo determinar las necesidades de una vida digna, otorgar autoridad al Consejo de Salarios y manejar las cuestiones de disparidad del UMP. También enfatizó que el documento era todavía un borrador y no una decisión final.

Mientras tanto, la Directora General de Desarrollo de Relaciones Industriales y Seguridad Social de los Trabajadores (PHI y Jamsos) del Ministerio de Mano de Obra, Indah Anggoro Putri, dijo que para determinar la UMP del próximo año, las variables de cálculo utilizadas seguirán siendo las mismas, pero la variable alfa se ampliará.