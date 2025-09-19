Se confirma la colaboración de las importaciones de BBM con Pertamina para mantener la sostenibilidad del negocio de la estación de servicio privado

Yakarta, Viva – Políticas gubernamentales relacionadas importar Se considera que el combustible fortalece la colaboración entre Pertamina Y Gasolinera Privado. Este paso fue dado para garantizar el suministro mientras mantiene una competencia saludable con Pertamina.

Leer también: Boss de Pertamina Asegúrese de que el combustible importado esté en forma de combustible base, estaciones de servicio privado, por favor, Racik de acuerdo con el secreto de la cocina



Como se sabe, el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, dijo que las estaciones de servicio privadas obtuvieron una cuota de importación Bbm En 2025 se estableció en el 110 por ciento de la cuota 2024.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, Ahmad Labib, enfatizó que la colaboración con Pertamina relacionada con la adición de cuotas de importación destinada a mantener la sostenibilidad de las estaciones de servicio privadas y la protección laboral.

Leer también: El reconocimiento de expertos en aduanas no entiende las regulaciones completas relacionadas con las importaciones de azúcar en el juicio



«Con esta colaboración, el gobierno puede controlar la distribución del combustible de manera más eficiente, garantizar la disponibilidad de existencias en todas las estaciones de servicio, incluidas las estaciones de servicio privadas, para que no más personas tengan dificultades para encontrar combustible», dijo Ahmad Labib en su declaración escrita en Yakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.



DPR RI Commission VI Miembro Ahmad Labib.

Leer también: Bahlil le pide a Shell que no despegue a los empleados: este país tiene reglas del juego



Agregó que la coordinación en el proceso de importación será mejor y más eficiente. Esto hace que sea más fácil para el gobierno monitorear y administrar las existencias nacionales de combustible para que sea más garantizado.

«Esta política también abre espacio para que el gobierno optimice la cooperación internacional, incluidos los acuerdos comerciales con los Estados Unidos, para garantizar el suministro de energía nacional», explicó.

Según Ahmad Labib, otra ventaja de esta política es la capacidad del gobierno para administrar las acciones de acuerdo con las necesidades en cada estación de servicio. De esa manera, se puede minimizar el riesgo de escasez de combustible en el futuro.

Sin embargo, recordó que todavía hay desafíos que deben superarse de inmediato, por ejemplo, diferencias en las especificaciones de los aditivos sobre el combustible utilizado por las estaciones de servicio privadas y la pertamina.

«El gobierno actualmente está recopilando datos de estaciones de servicio privadas para que las necesidades de las importaciones de combustible puedan ser más específicas», dijo.

La cuestión de la escasez de combustible de gasolina en las estaciones de servicio en las últimas semanas ha causado serias preocupaciones. Varias estaciones de servicio, como Shell, experimentaron una vacante de acciones no diesel durante tres semanas, mientras que los trabajadores permanecieron completamente presentes en dos SIF de trabajo. Esta condición aumenta el potencial de despidos que temen el público.