Se completó la evacuación del tren de Purwojaya, pero aún se cancelaron 9 viajes, tenga en cuenta los detalles

Jacarta – PT KAI a través del Gerente de Relaciones Públicas de PT KAI Daop 1 Jakarta, confirmó Ixfan Hendriwintoko, en este momento evacuación toda la red tren (El) Purwojaya (58F) ha sido completado.

Con la finalización del proceso de evacuación del tren descarrilado en el emplazamiento Estación Kedunggedeh, Bekasi, Java Occidental, ahora la ruta río arriba (hacia el este) se puede pasar a velocidad limitada.

«A las 04.47 WIB, el KA 134 Parahyangan que conecta la estación Gambir-Bandung se convirtió en el primer tren en pasar por la ruta aguas arriba, en los kilómetros 55+900 a 56+500 después de que el proceso de evacuación y reparación de la línea ferroviaria se declarara completo», dijo Ixfan en Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025.



El tren Argo Semeru descarriló en Wates

Sin embargo, Ixfan explicó que en el contexto de la normalización de los viajes en tren, se cancelaron 9 viajes en tren que salen hoy desde las estaciones de Daop 1 Yakarta. Es decir, en KA 26 Argo Merbabu vía Gambir-Semarang Tawang y KA 50F Purwojaya vía Gambir-Cilacap.

Luego también está KA 114 Sawunggalih vía Pasar Senen-Kutoarjo, KA 118 Gunung Jati vía Gambir-Semarang Tawang, KA 122 Cakrabuana vía Gambir-Cirebon y KA 132 Argo Parahyangan vía Gambir-Bandung.

Luego, KA 204 Tegal Bahari cruza el mercado Senen-Tegal, KA 178 Tawang Jaya Premium cruza Senen Market-Semarang Tawang y KA 128 Pangandaran cruza Gambir-Bandung. Ixfan agregó que entiende que muchos clientes han sufrido retrasos o retrasos en sus viajes.

«Por eso seguimos esforzándonos para que todos los viajes puedan volver a la normalidad lo antes posible», afirmó.

Se sabe que anteriormente PT KAI también canceló viajes en tren el sábado (25/10). A saber, KA 58F Purwojaya vía Kedunggedeh-Cilacap, KA 57F Purwojaya vía Kroya-Gambir y KA 337 Commuterline Jatiluhur vía Cikampek-Cikarang.

Luego también está KA 334 Commuterline Walahar vía Cikarang-Cikampek, KA 22 Argo Muria vía Gambir-Semarang Tawang, KA 19 Argo Sindoro vía Semarang Tawang-Gambir y KA 48 Taksaka vía Gambir-Yogyakarta.

PT KAI garantiza que todos los pasajeros afectados hayan recibido servicios de compensación de acuerdo con la normativa aplicable, tanto en forma de «recuperación del servicio» como de arreglos de viaje posteriores. Ixfan también pidió disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas por la interrupción.

Esta compensación se realiza en forma de reembolso del 100 por ciento de las tarifas (excluidas las tarifas de reserva) a través de varios canales de servicio oficiales, como los mostradores de las estaciones o el Contact Center 121 hasta siete días después de la fecha de salida del tren o la aplicación Access by KAI hasta 2 horas antes del horario de salida del tren.