Se cierra el acuerdo de empresa conjunta de TikTok en EE. UU., El ex ejecutivo de Warner Bros. Adam Presser es nombrado director ejecutivo

ByteDance ha cerrado un trato para formar tiktok US, una empresa conjunta que será propiedad mayoritaria de inversores estadounidenses y que finalmente hará que la popular aplicación de vídeo cumpla con una ley estadounidense que entró en vigor el año pasado.

En Estados Unidos, TikTok tiene más de 200 millones de personas y 7,5 millones de empresas que utilizan la aplicación. La empresa conjunta TikTok US “operará bajo salvaguardias definidas que protegen la seguridad nacional a través de protecciones integrales de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios estadounidenses”, anunció la compañía el jueves.

La nueva empresa estadounidense, formalmente llamada TikTok USDS Joint Venture, tiene tres inversores gestores: Silver Lake, Oracle y la firma de inversión estatal de Abu Dhabi MGX MGX, cada uno con un 15%.

El resto del consorcio de inversores son: Dell Family Office, la firma de inversión de Michael Dell, fundador, presidente y director ejecutivo de Dell Technologies; Vastmere Strategic Investments, una filial de Susquehanna International Group; Socios de Alpha Wave; Revolución; Merritt Way, controlada y gestionada por socios de Dragoneer; Via Nova, filial de General Atlantic; Virgo LI, brazo inversor de una fundación establecida por Yuri y Julia Milner en apoyo de la ciencia; y NJJ Capital, el family office de Xavier Niel, emprendedor francés y pionero en telecomunicaciones.

ByteDance, con sede en Beijing, retiene el 19,9% de la empresa conjunta. Con el acuerdo, ByteDance y TikTok cumplirán con la ley estadounidense de desinversión o prohibición de TikTok, que prohíbe la distribución en Estados Unidos de cualquier aplicación que sea propiedad en más del 20% de un “adversario extranjero” (en este caso, China).

TikTok US estará dirigida por Adam Presser, quien fue designado director ejecutivo por la junta directiva de la empresa conjunta como una de sus primeras acciones. Presser, que reside en Los Ángeles, anteriormente fue jefe de operaciones y confianza y seguridad de TikTok. Antes de unirse a TikTok en abril de 2022, Presser ocupó cargos en WarnerMedia, incluido el de vicepresidente ejecutivo de WarnerMedia International y director de WarnerMedia China, Australia y Nueva Zelanda. Antes de eso, trabajó en Warner Bros. Entertainment, más recientemente como vicepresidente senior internacional.

El equipo directivo de la empresa conjunta también incluye al director de seguridad Will Farrell, quien antes de unirse a TikTok en 2020 ocupó cargos en la firma consultora Booz Allen Hamilton.

Los miembros de la junta directiva de la empresa conjunta TikTok en EE. UU. incluyen a Shou Chew, quien es el director ejecutivo de TikTok.

El algoritmo de contenido utilizado por la empresa conjunta TikTok en EE. UU. se gestionará por separado del algoritmo utilizado en el resto del mundo. La empresa conjunta «volverá a entrenar, probará y actualizará el algoritmo de recomendación de contenido en datos de usuarios de EE. UU.. El algoritmo de recomendación de contenido estará protegido en el entorno de nube de Oracle en EE. UU.».

La versión estadounidense de TikTok mantendrá la “interoperabilidad” global, asegurando que “los creadores estadounidenses puedan ser descubiertos y las empresas puedan operar a escala global”. Las entidades estadounidenses de TikTok global gestionarán la interoperabilidad global de productos y ciertas actividades comerciales, incluido el comercio electrónico, la publicidad y el marketing.

Las salvaguardias proporcionadas por la empresa conjunta TikTok en EE. UU. también cubrirán CapCut y Lemon8, y una cartera de otras aplicaciones y sitios web en EE. UU.