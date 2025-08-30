Se celebró el volumen 2 de la Copa Andre Rosiade, el objetivo de dar a luz a los jugadores del equipo nacional al entrenar

VIVA – Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, OTROS ROSIADENuevamente mostrando su preocupación por el desarrollo del fútbol de la primera infancia.

Leer también: Momento Haru Emil Audero y Jay Idzes se abrazaron en los pasillos de los jugadores, crémonas doblando a Sassuolo 3-2



Después del éxito en la primera edición, Andre celebró oficialmente el Volumen 2 de la Copa Andre Rosiade en el Sentul Asiop Training Ground (ATG), Bogor, sábado 30 de agosto de 2025.

Este torneo fue seguido por cinco grupos de edad, que van desde U-8 a U-12, y se puede observar directamente a través del canal de YouTube Andre Rosiade.

Leer también: ¡Calor, la Guerra Civil Indonesia se crea en tierras italianas! Jay Idzes vs Emil Audero



Andre afirmó que el objetivo principal de este torneo era dar a luz a los jugadores Equipo nacional Indonesia de la ruta de guía escalonada.

«Mi compromiso, quiero producir jugadores del equipo nacional que nacen, grandes y aprendan fútbol en Indonesia, no instantáneos desde el extranjero», dijo Andre, quien también es asesor del semen Padang FC.

Leer también: ¡Oficial! Jay Idzes debutó en Sassuolo, directamente contra Emil Audero



El político de Gerindra evaluó que se llevó a cabo el programa de naturalización naturalizado, pero no debe usarse como una solución a largo plazo.

«La naturalización es un logro instantáneo. Pero en el futuro debemos fomentar seriamente a los jugadores del grupo de edad. Dios quiera, podemos si quieres», dijo.

Andre citó a Japón y Corea del Sur, que construyó con éxito una competencia jóvenes escalonadas a niveles de alto nivel.

«Nuestros hijos en el U-11 pueden derrotar a otros países. Pero después del U-17 perdimos la competencia. Esa es nuestra gran tarea», dijo el presidente del DPD de West Sumatra Gerindra.

Espera Pssi Concéntrese en arreglar el sistema de entrenamiento después de la Copa Mundial 2026. «Si los internautas preguntan por qué nuestros U-16 y U-17 son buenos, pero en la caída de las personas mayores, la respuesta es porque no hay una competencia escalonada. Espero que Erick se centre en esta mejora, incluida la limpieza de la liga de la mafia», dijo Andre.

Este torneo fue abierto por el director interino de PSSI Engineering, Indra Sjafri. Aconsejó a los niños que compitieran al defender la deportividad.

«La victoria de una manera engaño es la derrota. Pérdidas en un deportista, esa es la verdadera victoria», dijo Indra.

Indra también apreció los pasos de Andre. «Gracias al Sr. Andre. Los torneos como este son importantes y, con suerte, se pueden celebrar en muchas regiones», dijo.

Ex entrenador Equipo nacional indonesio Recordaba que ser un jugador nacional no es solo una cuestión de la capacidad de procesar la pelota.

«Las escuelas deben ser diligentes, la adoración debe ser diligente, se mantiene la actitud. Los padres deben apoyar completamente. Debido a que 2034 queremos que los niños indonesios nos lleven a la Copa Mundial», dijo Indra.

Además, Indra confió el mensaje a los entrenadores para que un torneo joven sea un punto de referencia.

«Digamos que este es un examen nacional. Evaluar los resultados, mejorar la calidad del ejercicio y continuar aprendiendo para que nuestros hijos estén realmente listos para convertirse en futuros jugadores», concluyó.