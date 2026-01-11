Se celebra oficialmente la Liga Indonesia de Go Kart Eléctrico 2026, 7 equipos compiten por 500 millones de IDR

VIVA – Indonesia ha escrito oficialmente un nuevo capítulo en el mundo. automovilismo. Por primera vez, una competición de carreras kart La electricidad en formato de liga se llevará a cabo en Indonesia a través de la Kart.inc Pro League (KPL) que comienza oficialmente el sábado 10 de enero de 2025.

Lea también: Fortaleciendo el desarrollo de pilotos jóvenes, Indonesia presenta el campeonato de Fórmula 4



KPL se convierte en una liga kart electrico el primero en Indonesia y se espera que abra un mayor acceso del público al mundo de las carreras, especialmente los deportes de motor basados ​​en energía eléctrica respetuosa con el medio ambiente.

En esta edición inaugural, a la Kart.inc Pro League asistieron siete equipos, a saber, RDC Gajahlume Pro, AOG Racing Team, Niti Racing, F4 Indonesia Academy, Speed ​​​​Adrenaline, Wish Motorsport y Dewa United Motorsport.

Lea también: Las carreras en terrenos extremos no pueden utilizar aceite común.



Esta competencia se divide en cuatro categorías, a saber, Junior, Women, Pro-Am y Pro, lo que abre oportunidades para que distintas edades y niveles de habilidad compitan en un ecosistema de liga estructurado.

Cada equipo presenta de seis a nueve corredor con una composición de dos corredores Pro más una reserva, dos corredores Pro-Am más una reserva, una corredora femenina más una reserva y una corredora Junior.

Lea también: Testimonio del corredor de Astra Honda sobre la dura competencia en ARRC 2025 Buriram



El fundador de Kart.inc, Michael Jorgy, dijo que la KPL se celebró con el objetivo de presentar el mundo de las carreras a la comunidad en general, especialmente las carreras de karts eléctricos, que todavía son relativamente nuevas en Indonesia.

«Estamos celebrando esto para presentar a la gente corriente que no conoce el mundo de las carreras, especialmente el karting eléctrico. Hasta ahora, sólo unas pocas personas conocen los e-karts», afirmó Michael Jorgy.

Destacó que el mundo del automovilismo es cada vez más abierto y ya no es de difícil acceso para el público en general.

«Queremos demostrar que entrar en el mundo de las carreras no es difícil. Aquí proporcionamos la plataforma, siguiendo las normas vigentes en el deporte del motor», continuó.

No es sólo un evento de competición, la Kart.inc Pro League también está diseñada como un camino de desarrollo continuo para corredores y equipos.

«Hemos creado la liga para que los corredores y los equipos puedan seguir desarrollándose y ascender a un nivel más serio», explicó Michael en la inauguración de la KPL, que es también la primera serie.

Kart.inc Pro League se llevará a cabo en seis series hasta mayo de 2026. Todos carrera se llevará a cabo centralmente en la pista Kart.inc ubicada en PIK Entertainment District, Tangerang.