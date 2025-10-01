Se cambian los requisitos para convertirse en un soldado del anuncio del ejército, ahora una edad máxima de 24 años y una altura mínima de 158 cm

Yakarta, Viva – Ejército del Ejército Nacional Indonesio (Ti asis) cambiar términos Edad máxima a 24 años desde 22 años y una altura mínima a 158 cm de 163 cm para posibles soldados Bintara Y Alistado.

Cuando se conoció en Yakarta el miércoles, el comandante adjunto de TNI General Tni Tandyo Budi Revita reveló los nuevos requisitos en línea con las necesidades de más tropas en el ejército.

«Pero eso no significa que reduzcamos la calidad, porque si las personas son altas, no son necesariamente más fuertes que cortas», dijo el general Tandyo.

Ilustración del tni no verde, rojo y blanco

Mencionó que los cambios en los requisitos se hicieron principalmente en el ejército porque el ejército actual tiende a construirse más, especialmente relacionado con el Batallón de Desarrollo Territorial (BTP).

El BTP es una nueva unidad de infantería formada por el Ejército para apoyar el desarrollo nacional, especialmente en el programa de seguridad alimentaria, además de mantener la defensa nacional.

BTP se colocará en cada distrito/ciudad, tiene 30 hectáreas de tierra y equipado con soldados que tienen capacidades y habilidades de combate en agricultura, pesca, construcción y salud.

Tandyo dijo que Indonesia se adhiere al sistema de defensa de seguridad de Semesta (Sishankamrata), que requiere muchas tropas si hay una posible guerra.

Indonesia, dijo, aprendió de la Guerra de Ucrania con Rusia, que tiende a reclutar el ejército mercenario, por lo que no parece preparado con una amenaza.

«Así que tenemos que prepararnos porque la amenaza puede venir en cualquier momento. Aunque ahora no lo es, pero debemos estar preparados», dijo.

El ejército volvió a abrir el reclutamiento de Bintara Wave II y Tamtama Wave 3 en 2025.

El registro se lleva a cabo en línea a través del sitio web oficial del Ejército a partir del 11 de septiembre de 2025 y la validación el 15 de septiembre de 2025. La validación de cierre o el registro se presentarán a través del sitio web oficial o las redes sociales del Ejército. (Hormiga)