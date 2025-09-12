Sé bien con el Sr. Purba, la escuela es diferente de la Sra. Sri

Solo, vive – El reemplazo del Ministro de Finanzas de Sri Mulyani a Purbaya Yudhi Sadewa se convirtió en el foco principal en la reorganización del gabinete presidencial Prabowo Subianto. Presidente Joko Widodo (Brillo) menciona la decisión de traer una nueva dirección en la política económica de Indonesia, porque ambos tienen un enfoque diferente.

«Es bueno, lo sé bien con Pak Purba, muy bueno y la escuela es realmente diferente de la Sra. Sri Mulyani, la escuela económica es diferente», dijo Jokowi en Solo, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Purbaya Yudhi Sadewa (derecha) fue nombrado Ministro de Finanzas

Según él, el mercado respondió positivamente al cambio. «Si observamos la respuesta del mercado, la respuesta de las personas que vemos que el índice de acciones compuestas aumenta nuevamente, entonces el dólar al rupia también debilitó al rupia para fortalecer el significado que el mercado puede aceptarlo», agregó.

Jokowi evaluó que la señal positiva tendría un impacto en el retorno del flujo de inversión y el flujo de fondos en el país.

Además de la sede del Ministro de Finanzas, el presidente Prabowo también reemplazó al Ministro de Protección de los Trabajadores Migrantes Indonesios de Abdul Kadir a Mukhtaruddin, y al Ministro de Cooperativas de Budie Arie a Fery Juliantono.

Mientras que la posición de coordinar al Ministro de Política, Legal y Seguridad (Pulkam) previamente en poder de Budi Gunawan y el Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) llenados por Dito Ariotedjo, todavía está vacío.

Al final de su respuesta, Jokowi enfatizó que la decisión de la reorganización del gabinete era la plena autoridad del jefe de estado. «La reorganización del gabinete, la reorganización del ministro es la prerrogativa del presidente de toda la autoridad del presidente Prabowo Subianto», dijo Jokowi. (Mahfira putri/tvone/solo)