Se atreven a acudir al presidente, ¿y otras mujeres?

México, VIVA – presidente de mexico claudia sheinbaum (63) informó oficialmente una denuncia a la policía sobre la acción Acoso sexual que experimentó el martes 4 de noviembre de 2025. Las autoridades también arrestaron al perpetrador.

En conferencia de prensa la mañana del miércoles 5 de noviembre, Sheinbaum anunció que presentó cargos contra el presunto responsable. Añadió que esto se debió a su experiencia como mujer que fue objeto de acoso.

«Esto lo he vivido antes, no como presidente, sino como alcalde, como joven estudiante», dijo Sheinbaum, según informó El Sol de México.

“Mi opinión es que si no presento cargos, ¿qué pasará con las mujeres? México ¿otro? «Si se atreven a hacerle esto al presidente, ¿qué pasará con todas las mujeres de este país?» Dijo Sheinbaum.

«Estoy presentando una denuncia por el incidente de acoso que viví ayer en la Ciudad de México. Que quede claro que, además de ser presidenta, esto es algo que viven muchas mujeres en este país y en el mundo. Nadie puede vulnerar nuestro cuerpo y espacio personal. Revisaremos la ley para que este delito pueda ser sancionado en los 32 estados», dijo.

Sheinbaum explicó que el incidente ocurrió cuando él y su equipo decidieron caminar desde Palacio Nacional hasta el Ministerio de Educación para ganar tiempo. Dijo que podrían cubrir la ruta en cinco minutos, en lugar de un viaje en automóvil de 20 minutos.

También pidió a los estados de México que revisen sus leyes y procedimientos para facilitar que las mujeres denuncien este tipo de ataques, y dijo que los mexicanos necesitan escuchar «alto y claro, no, el espacio personal de las mujeres no debe ser violado».

Los 32 estados de México y la Ciudad de México, que son entidades federales, tienen sus propias leyes penales y no todos los estados consideran el acoso sexual como un delito.

«Esto debería ser un delito penal y vamos a lanzar una campaña», dijo Sheinbaum.

