¡Se aseguraron los miembros de Brimob que montan a Barracuda Lindas Ojol, ¡un total de 7 personas!

Yakarta, Viva – Jefe del Inspector General de Policía de la División de Seguridad de la Policía y Profesional de Seguridad Abdul karim dijeron miembros Brote Polda Metro Jaya quien conduce barracuda quedarse sin un taxi de motocicleta en línea (ojol) Hasta que los muertos hayan sido asegurados.

«Por supuesto, en este momento hemos asegurado a los perpetradores que actualmente son temporales en el proceso de examen llevado a cabo por los combinados», dijo, el viernes 29 de agosto de 2025.

En total había siete perpetradores que estaban asegurados. Están en uno de los vehículos Rantis. Debido a que todavía estaba siendo examinado intensamente, afirmó que no podía hablar más.

«Pero haremos este manejo directamente bajo mi control, a saber, la sede de la Policía Nacional Divpropram que trabaja con el Cuerpo de Brimob. En la actualidad, los perpetradores han sido asegurados y en el marco del proceso de inspección», dijo.

Anteriormente informó, se dijo que Viral en las Noticias de las Redes Sociales de las Noticias de Motorcycle Taxi Online fue golpeada hasta que un automóvil Barracuda Brimob.

Uno de ellos fue publicado por la cuenta X @Nchupakabr50581. El hombre en la chaqueta de Ojol fue aplastado durante la manifestación en el parlamento indonesio que condujo al caos. Todavía no se sabe si el destino del hombre murió o no.

«Ojol fue golpeado por un automóvil Brimob», como se cita de la cuenta, jueves 28 de agosto de 2025.

Según el video recibido, el incidente comenzó cuando el automóvil táctico quería dispersar las masas caóticas y chocarse con las autoridades. El auto dividió la masa de la masa para dispersarlos.

Fue entonces cuando había un hombre en la chaqueta de Ojol golpeado. El auto se detuvo por un momento. Sin embargo, entonces el hombre parecía ser aplastado. Al ver esto, las masas que inicialmente se escaparon tenían miedo de ser perseguidos en lugar de perseguir el automóvil y dañarlo.