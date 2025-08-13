Se arrojó una botella al conocer a los manifestantes, Pati Regent Sudewo ‘Nerimo’

Miércoles 13 de agosto de 2025 – 17:57 Wib
Pati, vivo – Regente Sudeo conocer a las masas manifestantes Frente al Pati Regency Hall, Java Central, miércoles por la tarde, 13 de agosto de 2025. Con una escolta apretada, Sudewo apareció en el medio de la misa utilizando un vehículo rantis blindado Brimob.
Leer también:
KPK descargó el ‘pecado’ del regente de Pati Sudewo, supuestamente aceptó el soborno del caso DJKA
Sudewo salió del techo del auto Rantis, con una camisa blanca, gorra y gafas de sol. Frente a las masas, transmitió una disculpa por varios problemas que desencadenaron protestas.
«Pido disculpas profusamente, lo haré aún mejor. Gracias», dijo Sudewo desde el auto blindado en el video cargado en la cuenta x @pimchann_
Las masas que ya estaban molestas con Sudewo inmediatamente arrojaron al regente que estaba hablando con botellas de agua embotellada y sandalias. La situación hizo que los oficiales y el asistente se pusieran en un escudo para que el regente no fuera golpeado por un lanzamiento.
Cuando se conoció después de salir a conocer a los manifestantes, Sudewo afirmó no tener un problema con la actitud de los manifestantes que lo arrojaron con botellas de agua embotellada.
«Sí, podemos entender sus emociones porque no es posible controlar muchas personas en su conjunto, pero lo más importante ya está funcionando, en el futuro mejoraré todo», dijo Sudewo en su oficina.
Sudewo se dio cuenta de que este incidente era una lección para el que solo había sido servido como pati regente.
«Todavía hay muchas deficiencias, todavía hay muchas debilidades que debemos arreglar en el futuro», dijo Sudewo
Asegúrese de que no hubiera muertes en la manifestación de destitución del regente del pati, la policía dijo esto
La Policía Regional Central de Java confirmó que la noticia del número de muertos en una manifestación frente a la oficina del Regente Pati no era cierta.
Viva.co.id
13 de agosto de 2025