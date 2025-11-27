Se anuncian los finalistas de efectos visuales de los Oscar: Avatar 3, Wicked: For Good

La carrera por los Oscar por efectos visuales se ha reducido a 20.

Con múltiples fuentes confirmando a VariedadLa lista de finalistas incluye una combinación de éxitos de taquilla anticipados y franquicias, con los principales estudios Disney, Warner Bros., Universal, Paramount y Netflix dominando el campo. Los finalistas fueron notificados antes del feriado de Acción de Gracias.

La empresa matriz de Disney tuvo la mayor cantidad de películas representadas con siete entre las 20. Entre los títulos más destacados se encuentran dos de 20th Century Studios con “Predator: Badlands” de Dan Trachtenberg, la séptima película de la franquicia de ciencia ficción y terror, y la muy esperada “Avatar: Fuego y Ceniza”, la tercera entrega de la innovadora franquicia, que se proyectará para miembros del gremio y críticos a partir del domingo 30 de noviembre. Además, Marvel Studios consiguió un par de selecciones con los éxitos de taquilla de superhéroes “Los cuatro fantásticos: primeros pasos” y “Capitán América: Un mundo feliz”, mientras que Walt Disney Pictures estuvo representado con “Lilo y Stitch” y “Tron: Ares”.

Warner Bros. Discovery ocupó el segundo lugar entre los estudios con más entradas: la comedia negra “Mickey 17” de Bong Joon Ho, la adaptación del videojuego de Jared Hess “A Minecraft Movie”, el drama gótico de vampiros “Sinners” de Ryan Coogler y el reinicio de superhéroes de James Gunn “Superhombre» bajo la marca DC Studios. El estudio también codistribuyó el drama sobre autos de carreras «F1» de Joseph Kosinski, protagonizado por Brad Pitt, junto con Apple Original Films, que produjo la película. Apple también logró colar el thriller de supervivencia de Paul Greengrass «The Lost Bus», protagonizado por Matthew McConaughey y America Ferrera, entre los 20 primeros.

Universal Pictures logró un triplete impresionante con sus tres grandes generadores de dinero en 2025: la secuela musical de Jon M. Chu “Wicked: For Good”, la nueva versión de acción real de Dean DeBlois “Cómo entrenar a tu dragón” y la película de dinosaurios de Gareth Edwards “Jurassic World: Rebirth”.

Netflix llevó al redil a una de sus favoritas a la mejor película con “frankenstein”, además del estreno del primer trimestre de Anthony y Joe Russo, “The Electric State”, protagonizado por Millie Bobby Brown y Chris Pratt.

La nueva versión de Edgar Wright de “The Running Man” con Glen Powell debuta en la lista de Paramount Pictures, junto con la última película de la popular franquicia de acción de Tom Cruise, “Mission: Impossible – The Final Reckoning”.

La Academia no publica el top 20 externamente y se negó a comentar o confirmar si estas películas habían avanzado a la siguiente ronda.

El período de votación preliminar para el premios oscar La lista corta comienza el lunes 8 de diciembre a las 9 a.m. PT y finaliza el viernes 12 de diciembre a las 5 p.m. PT. Las listas cortas en 12 categorías se anunciarán el martes 16 de diciembre. Luego, las pruebas de efectos visuales se llevarán a cabo del 10 al 11 de enero, cuando las 10 películas finales se presentarán a los miembros de la rama para la consideración final de nominaciones. La votación para todas las ramas se realizará del 12 al 16 de enero y las nominaciones se anunciarán el jueves 22 de enero.

La 98ª edición de los Premios de la Academia está prevista para el 15 de marzo de 2026.

Los 20 finalistas principales están a continuación:

“Avatar: Fuego y Ceniza” (20th Century Studios)

“Capitán América: Un mundo feliz” (Marvel Studios)

“El Estado Eléctrico” (Netflix)

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

“Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” (Marvel Studios)

“Frankenstein” (Netflix)

“Cómo entrenar a tu dragón” (Universal Pictures)

“Jurassic World: Renacimiento” (Universal Pictures)

“Lilo y Stitch” (Walt Disney Pictures)

“El autobús perdido” (Películas originales de Apple)

“Mickey 17” (Warner Bros.)

“Una película de Minecraft” (Warner Bros.)

“Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final” (Paramount Pictures)

“Depredador: Badlands” (20th Century Studios)

“El hombre que corre” (Paramount Pictures)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Superman” (Estudios DC)

“Rayos*” (Marvel Studios)

“Tron: Ares” (Walt Disney Pictures)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)