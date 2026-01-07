Se anuncian las nominaciones a los premios SAG Actor Awards 2026

El Premios de actoresanteriormente conocidos como los Screen Actors Guild Awards, anunciaron sus nominados en cine y televisión con los presentadores Janelle James y Connor Storie el miércoles. Con más de 122.000 artistas de SAG-AFTRA elegibles para votar sobre los ganadores, sigue siendo el organismo de votación más grande de cualquier entrega de premios importante.

El período de elegibilidad de este año cubre las actuaciones publicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La ceremonia se considera un referente clave para los Oscar, ya que a menudo brinda a los actores y películas un impulso crucial mientras luchan por nominaciones a los Premios de la Academia y, en última instancia, victorias.

Desde que se introdujo la categoría de reparto en 1995, solo cuatro películas: “Braveheart” (1995), “The Shape of Water” (2017), “Green Book” (2018) y “Nomadland” (2020) – han ganado el premio a la mejor película en los Premios de la Academia sin obtener una nominación al elenco del SAG. Desde que la Academia amplió el campo de mejor película en 2009, 61 de las 80 películas nominadas para el SAG (una tasa de éxito del 76%) también recibieron nominaciones a mejor película, lo que subraya el valor de la categoría como un indicador confiable del Oscar.

La fuerza predictiva de SAG se extiende también a las carreras de actuación cinematográfica. Desde 2009, los nominados a actuación cinematográfica del SAG se han superpuesto con los Premios de la Academia en un promedio de 16 de 20 puestos, una tasa de coincidencia del 80%. La alineación más fuerte se produjo en 2009, el año de “En tierra hostil”, cuando 19 de los 20 nominados al SAG obtuvieron nominaciones al Oscar. El cruce más débil se produjo en 2021, el año de “CODA”, cuando la superposición se redujo a 12 de 20.

La votación final para determinar los ganadores se llevará a cabo del 14 de enero al 27 de febrero al mediodía, hora del Pacífico. La 32ª edición anual de los Premios al Actor, presentada por SAG-AFTRA, se transmitirá en vivo por Netflix el 1 de marzo.

La lista de nominados se encuentra a continuación.

Categorías de películas

Elenco en una película

Actor masculino en un papel principal

Actriz femenina en un papel principal

Actor masculino en un papel secundario

Actriz femenina en un papel secundario

Equipo de especialistas en una película

F1

frankenstein

Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final

Una batalla tras otra

pecadores

Categorías de televisión

Reparto en una serie dramática

Reparto en una serie de comedia

Actor masculino en una serie dramática

Actriz femenina en una serie dramática

Actor masculino en una serie de comedia

Actriz femenina en una serie de comedia

Actor masculino en una película para televisión o miniserie

Actriz femenina en una película para televisión o miniserie

Conjunto de especialistas en una serie de comedia o drama