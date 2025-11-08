Se anima a ASN a hacer esto para maximizar el rendimiento de la IA

Jacarta – El Instituto de Administración del Estado (LAN) continúa impulsando la transformación del desarrollo competencial del Aparato Civil del Estado (ASN) para afrontar la evolución de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial (Inteligencia artificial) lo que exige rapidez de adaptación.

Lea también: BTN colabora con el gobierno provincial de Riau para ampliar el negocio y fortalecer el ecosistema financiero regional



Esto está en línea con la Ley Número 20 de 2023 sobre el Aparato Civil del Estado, que requiere que las ASN mejoren continuamente su competencia para que sigan adaptándose a las necesidades organizativas y las demandas de la comunidad.

Sobre esta base, LAN realizó un Concurso de Aprendizaje Basado en Contenidos AI. Esta actividad es un esfuerzo para acelerar la implementación de nuevas políticas con respecto a la provisión de contenido de aprendizaje digital innovador, de calidad y relevante para ASN en toda Indonesia.

Lea también: STIK Polri impulsa la revitalización de la IA y alienta a la Polri a ser más predictiva y humana



“De ahí el uso de la plataforma aprendizaje electrónico «Absolutamente realizado en el proceso de desarrollo de capacidades y competencias de ASN, en este caso la calidad del contenido de aprendizaje realmente determina el éxito del proceso de aprendizaje», dijo el Director de Tecnología y Digitalización LAN Learning, Elly Fatimah, citado de su declaración del sábado 8 de noviembre de 2025.

“Sin embargo, el desafío actual es el contenido de aprendizaje basado en la calidad. aprendizaje electrónico «Todavía no está distribuido uniformemente en todas las agencias gubernamentales», añadió.

Lea también: Un residente del este de Yakarta se convierte en fugitivo de la policía de Semarang debido a un fraude de canciones utilizando IA



Elly dijo que, como agencia que fomenta el desarrollo de capacidades y competencias de ASN, LAN ha establecido el Reglamento LAN Número 4 de 2025 sobre Contenidos de Aprendizaje y el Decreto del Jefe de LAN Número 567/K.1/PDP.06.1/2025 sobre Directrices Técnicas para la Gestión de Contenidos de Aprendizaje.

Esta política se emitió para garantizar que todo contenido de aprendizaje producido y proporcionado por agencias gubernamentales tenga buenos estándares de calidad, sea efectivo y esté en línea con los avances tecnológicos.

«Como un esfuerzo por acelerar la implementación de esta política, LAN también está colaborando con Qubisa y la Fundación Tanoto en la organización de este concurso que también estará incluido en el programa. entrenamiento creación de contenidos basados ​​en el aprendizaje Inteligencia artificial como preparación para participar en esta competencia», dijo.

Elly explicó además que el objetivo de esta competencia es el talento de ASN en las instituciones de capacitación de agencias gubernamentales, quienes estarán equipados con las habilidades para crear contenido de aprendizaje digital de calidad mediante el uso de tecnología de inteligencia artificial. A través de una tutoría intensiva, se espera que los participantes puedan producir contenido de aprendizaje que sea creativo, informativo y que tenga un impacto educativo para aumentar la capacidad de las ASN.



Edificio de la Administración Estatal de la República de Indonesia

El calendario de implementación competitiva comienza con la creación y recopilación de contenido del 31 de octubre al 14 de noviembre de 2025. Luego, el período de evaluación del contenido: del 15 al 20 de noviembre de 2025 y el anuncio de los ganadores está previsto para el 28 de noviembre de 2025.