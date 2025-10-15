Se analizan los microseguros y se ataca a miles de comerciantes del mercado tradicional

Jacarta – Mercado seguro Los actores de la industria financiera consideran cada vez más al microsector en Indonesia como un sector potencial. Para aumentar la conciencia de los actores de las pequeñas empresas sobre el riesgo de pérdidas comerciales, se anima a las instituciones de seguros a ampliar su alcance al segmento de comerciantes del mercado tradicional.

Las medidas de colaboración entre administradores de mercado y proveedores de seguros son ahora una estrategia para fortalecer la resiliencia económica regional y al mismo tiempo ampliar la penetración empresarial.

Como parte de estos esfuerzos, BRI Seguros firmó un acuerdo de cooperación con Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Bogor City para brindar protección microseguro para locales comerciales de comerciantes en toda el área de la ciudad de Bogor.

La firma fue realizada por David Uluan Pospos como jefe de la sucursal Yakarta 2 de BRI Insurance y Jenal Abidin como director principal de Perumda Pasar Pakuan Jaya Bogor City en The Gazebo Cafe, Club Bogor Raya, distrito de East Bogor, el martes 14 de octubre de 2025.

Esta actividad también fue presenciada por el teniente de alcalde de Bogor, Jenal Mutaqin. Dijo que la firma de esta colaboración fue una buena colaboración para los comerciantes miembros de Perumda Pasar Pakuan Jaya, ciudad de Bogor.

«Con esta colaboración, los comerciantes se sentirán más protegidos por el seguro, como saben, anteriormente hubo un incendio en uno de los mercados de Bogor y los comerciantes en ese mercado no tenían seguro», dijo Jenal Mutaqin, citado en su declaración, el miércoles 15 de octubre de 2025.

En la misma ocasión, el jefe de la sucursal Yakarta 2 de BRI Insurance, David Uluan Pospos, expresó su agradecimiento y compromiso de brindar el mejor servicio a los comerciantes bajo los auspicios de Perumda Pasar Pakuan Jaya.

«Con esta colaboración, estamos cada vez más comprometidos a brindar los mejores servicios de seguros con diversas comodidades y velocidades para atender a todos los clientes, especialmente a los actores de microempresas de los comerciantes de Perumda Pasar Pakuan Jaya Bogor», dijo.

El director principal del mercado de Pakuan Jaya, en la ciudad de Bogor, Jenal Abidin, también acogió positivamente este paso. Dijo que esta colaboración era un paso estratégico para apoyar la protección de los actores de las microempresas como parte del fortalecimiento de la economía regional.