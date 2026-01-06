¿Se ampliará el estatus de prohibición del ex Ministro de Religión Yaqut? Esto es lo que dijo el KPK

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) dijo que todavía faltaban dos meses o hasta febrero de 2026 para determinar la extensión de la prohibición en el caso soñar no vieneconcretamente uno de ellos contra el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas.

«Así es, todavía quedan dos meses, enero-febrero», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.

Budi Prasetyo, portavoz de KPK en el edificio Rojo y Blanco de KPK, en el sur de Yakarta

Mientras tanto, Budi dijo que durante este período, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción estaba esperando la finalización del cálculo de las pérdidas financieras estatales debido a presuntos casos de corrupción relacionados con la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«Porque los resultados del cálculo de las pérdidas estatales son una prueba importante en la investigación del caso de las cuotas del Hajj», dijo.

Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció que había iniciado una investigación sobre el presunto caso de corrupción de las cuotas del Hajj y dijo que se estaba comunicando con la BPK de la República de Indonesia para calcular las pérdidas estatales.

El 11 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció un cálculo inicial de las pérdidas estatales en este caso de más de 1 billón de IDR e impidió a tres personas viajar al extranjero durante los próximos seis meses.

Los que están prevenidos son ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex como ex personal especial durante la era del Ministro de Religión Yaqut Cholil, y Fuad Hasan Masyhur como propietario de la oficina organizadora de Hajj Maktour.

El 18 de septiembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospechó que en el caso estaban involucradas hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj.

Además de ser manejado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el Comité Especial de Investigación del Hajj de la RPD de RI también declaró anteriormente que había encontrado una serie de irregularidades en la implementación de la peregrinación al Hajj de 2024.

El punto principal destacado por el comité especial fue la distribución de cuotas 50 a 50 de la asignación de 20.000 cuotas adicionales otorgadas por el Gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10.000 para el Hajj regular y 10.000 para el Hajj especial.

Ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Número 8 de 2019 sobre la Implementación de la Peregrinación del Hajj y la Umrah, que regula la cuota especial del Hajj en ocho por ciento, mientras que la cuota regular del Hajj es del 92 por ciento. (Hormiga)