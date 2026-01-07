Se amplía la operación SAR de KM Putri Sakinah, centrada en la búsqueda de uno de los hijos del entrenador del Valencia que sigue desaparecido

Manggarai Occidental, VIVA – Búsqueda de extranjeros procedentes de España víctimas del hundimiento del barco turístico KM Putri Sakinah en aguas de la isla de Padar Labuán Bajo ahora se ha vuelto a prorrogar por dos días. Esta es la tercera ampliación en funcionamiento RAE que se lleva a cabo desde el 26 de diciembre de 2025.

Lea también: La historia de los pescadores de Komodo que encontraron los restos del KM Putri Sakinah que contenían cadáveres



En el día 13 de la búsqueda, que comenzó la mañana del miércoles 7 de enero de 2026, el equipo conjunto SAR se centró en la búsqueda de otro hijo de Martín Carerras Fernando, entrenador del fútbol femenino B del Valencia CF, que sigue desaparecido.

«Esta ampliación se llevó a cabo después del descubrimiento de la tercera víctima ayer (1/6), así como de una solicitud oficial de ampliar las operaciones SAR de la Embajada de España», explicó Fathur Rahman, jefe de la Oficina SAR de Maumere, que también se desempeña como SMC (Coordinador de Misión SAR).

Lea también: Identifican el cuerpo del entrenador del Valencia mediante anillo, reloj y tatuajes





Entrenador del Valencia FC encontrado muerto tras 10 días de búsqueda Foto : Vera Bahali/tvOne/Labuan Bajo

«Hoy, a partir de las 06:30 WITA, el equipo conjunto SAR regresó al lugar de búsqueda de acuerdo con el plan operativo existente, es decir, centrándose en los restos del KM Putri Sakinah», añadió.

Lea también: Hallado el cuerpo del entrenador del Valencia, la búsqueda de dos niños se prolonga por 3 días más



Fathur continuó diciendo que la búsqueda de la última víctima involucró a 168 miembros del personal conjunto de Basarnas, TNI-Polri, KSOP Labuan Bajo, Balai TNK Komodo, P3KOM, Grahawisri, BPBD West Manggarai, hasta la comunidad de buceo en Labuan Bajo y varios otros elementos. También utilizaron 18 equipos importantes para explorar las islas alrededor del lugar del hundimiento.

«El equipo SAR de Ditpolair Polda NTT también desplegó ROV y Sonar, así como Multi Beam Sonar de ITB Bandung y el Distrito de Navegación de Kupang para detectar el paradero de las víctimas en las aguas cercanas a la isla Padar, pero hasta ahora los resultados de la búsqueda no han producido ningún resultado», dijo Fathur.

Por su parte, una carta del embajador de España, Bernardo de Sicart Escoda a Basarnas contenía el agradecimiento al Equipo Conjunto SAR por su arduo trabajo, compromiso y extraordinaria dedicación en la búsqueda de víctimas.

«El embajador español espera que la operación SAR en esta prórroga de dos días dé resultados satisfactorios», afirmó Fathur Rahman.

Durante la operación SAR del KM Putri Sakinah, que se hundió en aguas de la isla de Padar, se encontraron tres cadáveres: el del entrenador del fútbol femenino de la B española (Valencia CF), Martín Carerras, y sus dos hijos.