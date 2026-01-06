Se amplía el toque de queda en Birgunj, Nepal, mientras continúa la tensión comunal por el vídeo







La Oficina de Administración del Distrito (DAO) de Parsa ha extendido el toque de queda en la ciudad de Birgunj mientras las tensiones religiosas continúan aumentando desde hace un tiktok video que provocó disturbios, informó la agencia de noticias ANI.

La administración local había emitido inicialmente una orden prohibitiva el lunes por la tarde en partes del distrito, pero ambos grupos organizaron protestas simultáneas, desafiando la orden, lo que llevó a las autoridades a imponer un toque de queda.

“La orden de toque de queda emitida ayer 21.09.2082 (05.01.2026) de 6:00 p.m. a 8:00 a.m. del 22.09.2082 (06.01.2026), en vista de las últimas seguridad situación, ha continuado en los siguientes cuatro fuertes dentro del área de la ciudad metropolitana de Birgunj del distrito de Parsa, según la Sección 6 (a) de la Ley de Administración Local de 2028, desde hoy, 2082.09.22 (2026.01.06), hasta la 1:00 p.m., prohibiendo a cualquier persona moverse dentro de esos límites, celebrar cualquier tipo de reunión, procesión, manifestación, reunión o asedio”, decía la última orden.

La DAO ha identificado Bus Park, Nagwa, Inarwa (este), Sirsia River (oeste), Gandak Chowk (norte) y Shankaracharya Gate (sur) como las cuatro áreas bajo toque de queda, informó ANI.

«Durante el toque de queda, el personal de seguridad puede disparar en el acto, por lo que se solicita no salir de su domicilio excepto para fines esenciales. Si debe salir, coordine con el personal de seguridad más cercano o llame al 100», advirtió la administración.

Autoridades También aclaró que durante el toque de queda se permitirá la circulación de vehículos de servicios esenciales, ambulancias, camiones de bomberos, coches fúnebres, vehículos de trabajadores de la salud, personal de medios de comunicación, vehículos de turistas, vehículos de misiones diplomáticas y de derechos humanos y pasajeros aéreos con boletos.

Mezquita vandalizada en Nepal y manifestantes organizan manifestaciones

Las tensiones han aumentado en Birgunj, cerca del estado indio de Bihar, desde el domingo después de una disputa entre dos grupos por un vídeo de TikTok del municipio Kamala de Dhanusha. El vídeo, subido por los jóvenes Haider Ansari y Amanat Ansari en Janakpur, supuestamente hirió los sentimientos religiosos, lo que llevó a los lugareños a entregar a los jóvenes a la policía, informó ANI.

La situación empeoró después de que una mezquita en el distrito 6 del municipio de Kamala fuera destrozada, lo que provocó protestas. Manifestantes organizaron manifestaciones en Birgunj y sus alrededores, quemando neumáticos y gritando consignas desde el domingo.

Lo que comenzó como una disputa local en Dhanusha y Parsa se intensificó a través de las redes sociales, y ambas partes salieron a las calles por cuestiones que afectaban los sentimientos religiosos y comunitarios.

(Con entradas ANI)





Fuente