Se alienta a los productos de tabaco innovadores a convertirse en una alternativa de reducción de riesgos para los usuarios

Jacarta – Adoptar estrategias de reducción de riesgos tabaco o La Reducción de los Daños del Tabaco (THR) a nivel mundial todavía es relativamente lenta, a pesar de que existe evidencia científica de beneficios potenciales. producto tabaco alternativa.

Lea también: Prabowo prepara soluciones para comerciantes de segunda mano para que puedan vender, ¡aquí están las condiciones!



El profesor Tikki Pangestu, exdirector de Investigación, Políticas y Cooperación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que productos como cigarrillo Electrónica, productos de tabaco calentados y bolsas. nicotinaEs una opción de bajo riesgo para la salud para los fumadores adultos que desean cambiar su hábito.

El profesor Tikki también expresó su sorpresa sobre por qué esta innovación en la tecnología del tabaco no se había utilizado de manera óptima para superar la epidemia mundial de tabaquismo.

Lea también: Esta estrategia se considera ineficaz para los actores industriales.



«¿Por qué estos nuevos productos innovadores aún no se utilizan ampliamente como una estrategia importante de reducción de daños para poner fin a la epidemia de tabaquismo? Esto sigue siendo un gran desafío para los países de todo el mundo que adoptan estos nuevos productos», dijo el Prof. Tikki, en su declaración del miércoles 5 de noviembre de 2025.



Exdirectora de Investigación, Políticas y Cooperación de la OMS, Prof. Tikki Pangestu

Lea también: El Ministro de Finanzas Purbaya prepara un impuesto especial para los cigarrillos nacionales ilegales



Según él, hay cinco obstáculos principales que provocan la lenta implementación de la THR, lo que repercute en los esfuerzos por reducir la prevalencia del tabaquismo en varios países. El primer obstáculo es la actitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se opone firmemente a la reducción de los daños del tabaco.

«La OMS, como organismo sanitario mundial, es muy influyente. Por lo tanto, si la OMS adopta una posición de rechazo, los países tienden a seguir sus instrucciones», afirmó.

Esta condición significa que los países, especialmente los de ingresos medianos bajos, a menudo experimentan limitaciones a la hora de evaluar los beneficios de implementar la reducción del riesgo del tabaquismo mediante el uso de productos de tabaco alternativos. La segunda barrera es la regulación fragmentada y desproporcionada, que afecta la asequibilidad, la accesibilidad y la seguridad de los productos de tabaco alternativos.

El tercer obstáculo es la desinformación generalizada sobre los peligros y beneficios, así como el uso selectivo de la evidencia que influye en la OMS y los responsables políticos. Circula mucha información errónea, incluida la creencia de que los productos de tabaco alternativos tienen los mismos riesgos para la salud que los cigarrillos.

«La evidencia muestra claramente que el producto tiene un riesgo un 90 por ciento menor», afirmó el profesor Tikki.

La cuarta barrera es la exclusión de la industria. Generalmente existe desconfianza en los motivos de la industria debido al legado de su mala imagen en el pasado. Muchas partes, incluida la OMS y los responsables políticos, no creen en las intenciones de la industria, aunque ahora está intentando cambiar a productos de menor riesgo.