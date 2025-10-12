Se alienta a las mujeres que impulsan las MIPYMES a convertirse en una fuerza económica sostenible

Jacarta – Conferencia Internacional titulado “El Papel de la Mujer en las MIPYMES para Fomentar el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible” recomienda la importancia del papel estratégico de la mujer en el fortalecimiento del sector económico nacional a través del emprendimiento sostenible.

Lea también: El programa de empoderamiento maternoinfantil llega a miles de beneficiarios a principios de 2025



El evento, celebrado por el Instituto de Mujeres Nuraa (NWI) en el Hotel Le Meridien, Yakarta, el sábado (10/11/2025), presentó por segunda vez a cientos de participantes de mipymes, responsables políticos, bancos, académicos, estudiantes y líderes comunitarios. En este foro internacional también participaron varios ponentes de varios países.



Presidenta del Instituto de la Mujer de Nuraa, Nurhayati Ali Assegaf (centro) Foto : Instituto de la Mujer Nura

Lea también: Del hogar al líder familiar con PnM Mekaar



La presidenta del Instituto de la Mujer Nuraa, Nurhayati Ali Assegaf, subrayó que empoderamiento de las mujeres en el sector de las MIPYMES no es sólo una cuestión económica, sino también un paso real hacia el desarrollo sostenible.

«Las mujeres no son sólo actores económicos del hogar, sino agentes de cambio que pueden impulsar la economía nacional. A través de las mipymes, las mujeres contribuyen directamente a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS», dijo Nurhayati en su declaración oficial recibida por VIVA, Yakarta, el domingo (10/12/2025).

Lea también: Standard Chartered prepara una financiación de 385.000 millones de IDR para mujeres microempresarias



Esta conferencia internacional analiza tres enfoques principales, a saber, prácticas comerciales sostenibles y acceso financiero para mujeres empresarias, innovación y tecnología para fortalecer la competitividad de las MIPYMES, así como el desarrollo de políticas y regulaciones que apoyen la igualdad de género.

Nurhayati explicó que los principales desafíos que enfrentan las mujeres empresarias todavía giran en torno al acceso limitado al capital, la alfabetización digital y el apoyo a políticas inclusivas. Por lo tanto, la conferencia recomendó que el gobierno fortalezca los marcos políticos y regulatorios que apoyen el crecimiento. MIPYMES femeninas.



Presidenta del Instituto de la Mujer Nuraa, Nurhayati Ali Assegaf Foto : Instituto de la Mujer Nura

«La conferencia alienta a que todas las políticas económicas incluyan una perspectiva de género. El gobierno debe crear un espacio propicio para que las mujeres crezcan como empresarias independientes y competitivas a nivel mundial», enfatizó Nurhayati.

Además del gobierno, también se considera que el sector privado desempeña un papel importante en la apertura del acceso a los mercados y las asociaciones estratégicas. Se recomiendan programas de tutoría, capacitación y desarrollo de capacidades como parte del compromiso de la empresa con la igualdad económica.

«El sector privado debe estar presente no sólo como inversor, sino también como socio que aumenta la capacidad de las mujeres empresarias. Esta es una forma real de asociación para alcanzar los ODS», afirmó Nurhayati.