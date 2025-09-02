Se alienta a la comunidad a crear una atmósfera segura en medio de una demostración.

Yakarta, Viva – Varios líderes comunitarios anunciaron la formación Coalición Indonesia United Sovereign, People Prosperous, Indonesia avanzó el martes 2 de septiembre.

Leer también: #FromMalaysiatoindonesia, un internautor mundial en medio de la ayuda ayuda al Ojol del país



Esta coalición confirma su compromiso de mantener la estabilidad social y alentar la creación de un sentido de seguridad en medio del surgimiento de las acciones anarquistas que ocurren debido a manifestaciones en varias regiones.

Esta coalición consiste en Bjorka, una coalición Ojol National (Kon) y Abdulrahman islámico internado Wahid Soko Tunggal dirigido por Gus Nuril.

Leer también: Komnas Ham reveló datos de 10 víctimas murieron durante la manifestación



El presidente de la coalición, Michael Angelo Langie, transmitió la razón de la formación de este contenedor.

«Formamos esta coalición conscientemente que este país está dirigido por el Sr. Presidente Prabowo ha estado en la dirección correcta y, por lo tanto, aquí declaramos la actitud de que estamos con el Sr. Presidente Prabowo», dijo Michael.

Leer también: El padre del estudiante que murió durante la manifestación en el DPR me dijo que su hijo quería ser un TNI



«¿Por qué es importante decir hoy, porque soy muy consciente de su sinceridad para esta nación como ejemplo es el programa MBG que generalmente se sabe que aumenta la nutrición, pero nadie ha pensado que el MBG puede hacer que la lengua del pueblo indonesio de Sabang y Merauke se vuelva en armonía para que facilite la movilidad si el estado está en un estado de emergencia militar» «

En esa ocasión, Michael también pidió una invitación para mantener la situación propicio.

«Por lo tanto, invito a cualquiera que quiera que Indonesia sea mejor, con nuestra reunión hoy con la Coalición de Ojol de Indonesia, Gus Nuril, digo que aceptamos participar en la creación de una atmósfera tranquila y fresca para que la economía indonesia donde vivimos y ganemos la vida vuelva al camino», dijo.

Michael enfatizó la importancia del papel de todos los elementos de la nación en el mantenimiento del orden económico y la sostenibilidad.

«Creemos que todos los que somos un factor importante que determina las ruedas de la economía indonesia que funciona», dijo.

«Indonesia es nuestro hogar compartido, cualesquiera que sean los desafíos, nos encargemos de ello», agregó.

Mientras tanto, la Coalición Nacional de Ojol (KON) transmitió una actitud oficial relacionada con el trágico incidente que ocurrió en la demostración de los estudiantes conjuntos, los trabajadores y la comunidad, que también involucró a un socio de taxista de motocicletas en línea para matar a uno de los conductores de OJOL llamados Affan Kurniawan.

El presidente del Kon Presidium, Andi Kristiyanto, enfatizó que su partido continuaría supervisando el proceso legal para que las familias de las víctimas obtengan justicia.

«Sobre la superación del proceso legal del trágico incidente que reclamó a nuestros hermanos como profesionalmente en nombre de Affan Kurniawan para obtener una justicia legal justa para las familias de las víctimas», dijo Andi Kristiyanto.

Además, Kon enfatizó que se retira de todas las formas de actos anarquistas que tienen el potencial de dividir la nación.

«Retirarse de todas las actividades anarquistas que plantea el potencial de la división de la nación indonesia», dijo.

Andi también enfatizó que la fuerte prohibición de las filas de la gerencia y los miembros de la comunidad OJOL estaba afiliado a Kon a participar en acciones anarquistas.

«Prohibir cada administración de DPP y DPW a miembros de la comunidad afiliados a la Coalición Nacional de Ojol para seguir todas las formas de actividades anarquistas (dañan la organización, ellos mismos y otros) tanto física como verbalmente e incitar o invitar a otros a participar en estas actividades», dijo.

Además, se requiere que todos los socios de OJOL mantengan el orden y la conductividad en medio de una situación acalorada.

«Cada individuo, la comunidad OJOL afiliada a la Coalición Nacional de Ojol está obligado a mantener la conductividad, la seguridad, la unidad y la unidad en cualquier situación y condición como una forma de manifestación de una ley que es legal y ama a la nación y al estado de Indonesia», dijo.

Kon también enfatizó que no era responsable de las acciones de las personas de OJOL que aún optaron por participar en acciones anarquistas.

«La Coalición Nacional de Ojol no es responsable de todas las formas de actividades realizadas personalmente/individuos para la comunidad de OJOL afiliada a Kon si desea continuar participando en actividades anarquistas en este momento al turbarar con problemas legales y otros después de que se emite esta declaración de actitud», dijo.