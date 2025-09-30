Se alienta a Indonesia a importar más soja que los EE. UU.

Yakarta, Viva – Estados Unidos de América (COMO) empujar Indonesia Para importaciones de más productos soja.

Esto se reveló en la ‘Conferencia de Cooperadores Agrícolas del Sudeste Asiático, que se celebró en Yakarta, hace algún tiempo.

Más de 400 líderes y partes interesadas en la agricultura de más de 20 países se reunieron en conferencias organizadas por el Consejo de Exportación de Soybeanes de EE. UU. (USSEC) y el Consejo de Granos y Bioproductos de EE. UU. Con el tema ‘habilitando el comercio hoy, desbloqueando el mañana’.

Se afirma que este evento fortalece el comercio global, construye una cadena de suministro fuerte y garantiza la seguridad alimentaria a largo plazo.

En la conferencia, los participantes exploraron oportunidades para aumentar el comercio de soja estadounidense, el maíz y los productos derivados para apoyar al sector alimentario y alimento.

El sudeste asiático, especialmente Indonesia, se ha convertido en un mercado importante y se ha desarrollado rápidamente para las exportaciones agrícolas estadounidenses.

En el año de marketing 2023/2024, esta área importó alrededor de 9.08 millones de toneladas métricas (MMT) de soja entera y una comida de soja de 20.89 mmt, un reflejo de la alta demanda del sector o alimento.

Entre los países de la región, Indonesia se destaca como el mayor importador de la soja estadounidense para las necesidades de alimentos, que muestra la posición estratégica del país para los productores de países del tío Sam.

La fuerte demanda del consumidor y la cultura culinaria que se adjunta a los alimentos hechos de soja como Tempeh y Tofu es la principal fuerza impulsora Importaciones de soja.

Mientras tanto, las necesidades de proteínas que continúan aumentando nuevas oportunidades abiertas para el pastel de soja estadounidense para el sector de alimentación.

«El sudeste asiático (e Indonesia en particular) continúa siendo un área importante para nuestro crecimiento de la soya. Se fomenta por aumentar la demanda, el desarrollo de la clase media y el aumento del consumo de proteínas», dijo Timothy Loh, director regional del USSEC, sudeste asiático y Oceanía, a través de su declaración oficial, martes 30 de septiembre de 2025.

Admitió además, a través de asociaciones a largo plazo y compromiso conjunto con la innovación y la sostenibilidad, así como la presentación de valores a los países de la ASEAN, así como «ayudar a construir un futuro más seguro y más resistente».

Esta conferencia destacó cómo la colaboración a largo plazo entre los productores y socios de soja de EE. UU. En Indonesia y el sudeste asiático garantiza la confiabilidad de la oferta, el fortalecimiento del acceso al mercado y la apertura de valor agregado.