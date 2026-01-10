Se alcanzó un acuerdo verbal, ¡Ole Gunnar Solskjaer está un paso más cerca de regresar al Manchester United!

Mánchester, VIVA – silla del gerente manchester unido Después de su despido, Rubén Amorim se acercó a los brazos de la leyenda, Ole Gunnar Solskjaer. Los últimos acontecimientos del sábado (1/10/2026) muestran que «The Baby-Faced Assassin» no es sólo una alternativa, sino la principal prioridad de la dirección actual.

Según informa The Athletic, Ole Gunnar Solskjaer se ha convertido en el principal candidato para el puesto de técnico interino. Esto se produce tras las profundas conversaciones mantenidas hoy por el club con Ole.

Al igual que Ornstein, el experto en transferencias Florian Plettenberg (Plettigoal) confirmó que las negociaciones entre ambas partes han llegado muy lejos. Actualmente, la pelota caliente está en manos de los altos mandos del United para dar el golpe final.

«Las discusiones continúan. Ole ha expresado su disposición a tomar el control del equipo y ahora sólo está esperando la decisión final de la dirección del United», se lee en el informe.

Misión de Expiación y Listo Sin Salario

La información más sorprendente provino de una fuente interna cercana al directivo. Según Sully Talkz, Ole Gunnar Solskjaer tiene una motivación muy emotiva para regresar a Old Trafford. Según se informa, quiere «corregir los errores» que ocurrieron al final de su mandato anterior.

Su amor y responsabilidad por el club eran tan grandes que incluso se decía que Ole estaba dispuesto a trabajar para el Manchester United de forma gratuita, es decir, sin paga. Sólo quiere ayudar al club a salir de la crisis tras el trágico final de la era Rubén Amorim.

¿Luz verde de INEOS?

Con el apoyo de los datos de Fabrizio Romano que afirman que Ole ha dicho «SÍ», así como del informe de Ornstein que lo sitúa como principal candidato, se prevé que el anuncio oficial del regreso de Ole será sólo cuestión de horas.

competir con Michael Carrick

Aunque Ole lidera la búsqueda, no está solo. Su ex asistente, que ahora entrena al Middlesbrough, Michael Carrick, también está en el radar. Sin embargo, la relación emocional de Ole con los fanáticos y la gerencia supuestamente le dio una ventaja al hombre de Noruega. Además, la voluntad de Ole de lanzarse directamente sin exigir requisitos complicados lo convirtió en la elección principal.

Actualmente, el equipo todavía está dirigido por Darren Fletcher, quien se desempeña como interino o temporal.